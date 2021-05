Barbora współpracuje z lokalnymi dostawcami

Świeże ryby prosto z Bałtyku

Nowy dostawca ryb to rodzinne przedsiębiorstwo ze stuprocentowo polskim kapitałem i wieloletnim doświadczeniem na rynku. Większość ryb oferowanych przez firmę pochodzi z Bałtyku. Poławiane są zgodnie z obowiązującymi normami jakości i ochrony środowiska naturalnego oraz posiadają certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa (MSC). Propozycję codziennych zakupów na Barbora.pl wzbogaciły m.in. świeży pstrąg, filet z łososia, dorsza czy mintaja.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

BIO warzywa i owoce – zdrowy wybór na co dzień

Klienci poszukujący na Barbora.pl warzyw i owoców z upraw ekologicznych mogą skorzystać z bogatej propozycji od marki EkoWital. To krajowy dystrybutor i importer naturalnych, ekologicznych produktów pochodzących wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.

– Rozwijanie współpracy z lokalnymi dostawcami jest jednym z naszych priorytetów. W sposób szczególny zależy nam na przedsiębiorcach, którzy podobnie jak my, stawiają na wysoką jakość. Firma Mirko to rzemieślnicza marka z Pomorza z wieloletnią tradycją, która swoim asortymentem i podejściem do prowadzenia biznesu idealnie wpisuje się w nasze zapotrzebowanie i stosowaną politykę. Podobnie EkoWital - marka wysoko wyspecjalizowana w dystrvbucji produktów ekologicznych oraz o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym – mówi Andrius Mikalauskas, CEO Barbora w Polsce. – W przypadku świeżych produktów niezwykle istotne jest sprawdzone źródło pochodzenia oraz bezpieczny transport. Zarówno nasi nowi dostawcy, jak i Barbora spełniają te wymagania, dzięki czemu możemy dać gwarancję, że do mieszkańców Warszawy trafi najlepszej jakości asortyment – dodaje.

Barbora to lider sklepów spożywczych online w krajach bałtyckich, który w styczniu 2021 uruchomił sklep online również w Polsce. Pierwszym miastem, objętym usługą, jest Warszawa.