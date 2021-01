Bawełnianka pokaże nowe oblicze handlu i rozrywki

Zlokalizowana na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Bawełnianka to obiekt, który wcześniej był już dostosowywany do funkcji handlowych. Nowy inwestor - firma GBB Invest - zdecydował się na rewitalizację oraz nowatorskie podejście do zakupów i rozrywki. Pierwszym z kroków było gruntowne odnowienie charakterystycznego komina oraz zabytkowej cegły. Kolejnym jest wdrożenie w życie wizji rearanżacji wnętrz obiektu.

Celem rewitalizacji jest atrakcyjne uwzględnienie historycznej tkanki w projekcie wpisującym się w aktualne trendy na rynku nowoczesnej powierzchni handlowo-rozrywkowo-usługowej.

Bawełnianka - miejsce spotkań z historią

- Chcemy przywrócić świetność terenom zlokalizowanym w centrum Bełchatowa. Zabytkowa architektura jest nie tylko wyzwaniem projektowo-budowlanym, ale jednocześnie wielkim zobowiązaniem inwestora do wypełnienia miastotwórczej roli - mówi Wojciech Biliński, Projekt Manager Bawełnianki. - Utrzymamy postindustrialny klimat i w pełni wykorzystamy potencjał miejsca. Dzięki przebudowie, Bawełnianka dołączy do grona znanych pofabrycznych rewitalizacji w Polsce, a może nawet w całej Europie.

Rozmowy nad kształtem i formą poszczególnych stref galerii wciąż trwają, przyświeca im jeden cel: Bawełnianka ma ożywić centrum miasta i stać się atrakcyjnym punktem na planie Bełchatowa.

Otwarcie obiektu planowane jest na jesień 2021 rok.