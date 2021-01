Bawełnianka tuż-tuż! Bełchatów czeka na znane marki

Choć Bełchatów kojarzy się z przede wszystkim z przemysłem, charakterystycznymi kominami oraz zlokalizowanym w pobliżu zagłębiem paliwowo-energetycznym, miasto kryje w sobie znacznie większy i niezagospodarowany - jak dotąd - potencjał. Bełchatów „dziś” to zrównoważony miks tradycji i etosu pracy z nowoczesnym podejściem do stylu życia. Jak dotąd, oczekiwania i potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie, popyt i konsumpcja, nie idą w parze z podażą. Pod tym względem w mieście jest jeszcze wiele do zrobienia.

Miasto gotowe na nową powierzchnię handlową

Bełchatów uważany jest za miasto młodych. Potwierdzają to oficjalne dane, według których 86 proc. spośród blisko 60 tys. mieszkańców to ludzie w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Na wysokim poziomie znajduje się również ich siła nabywcza. Według ubiegłorocznego raportu GfK Polonia, bełchatowianie wydają na zakupy o 13 proc. więcej, niż wynosi średnia krajowa. Mieszkańcy poszukują nowoczesnej oferty, znanych i rozpoznawalnych marek oraz komfortowych zakupów. Z kolei po stronie podażowej miasto dysponowało dotychczas jednym nowoczesnym centrum handlowym, kilkoma mniejszymi obiektami i parkami handlowymi oraz pojedynczymi sklepami rozproszonymi w poszczególnych dzielnicach.

W Bełchatowie idzie nowe. Bawełnianka już jesienią

Duży potencjał i możliwy zasięg oddziaływania kusi inwestorów, zwłaszcza że miasto dysponuje obiektami postindustrialnymi, które, dzięki rewitalizacji, zyskają drugie życie i nowe funkcje. Do takich obiektów należy m.in. Bawełnianka powstająca na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Nieruchomość ma nowego właściciela - spółkę GBB Invest - która zapowiada gotowość stworzenia nowych ram dla lokalnej inwestycji oraz, dzięki planowanej rewitalizacji, atrakcyjny mariaż tradycji i nowoczesności.

fot. Bawełnianka

- Potencjał Bełchatowa pozwala na otwarcie obiektu o powierzchni 20 tys. mkw. Damy mieszkańcom dostęp do ponad 100 lokali handlowo-usługowych i 700 miejsc parkingowych. Przewidujemy roczną odwiedzalność na poziomie 3 mln klientów, którzy w porównaniu do średniej krajowej w handlu detalicznym wydają o 13 proc. więcej - wylicza Wojciech Biliński, Projekt Manager Bawełnianki. - Bawełnianka będzie prawdziwym sercem lokalnej społeczności. Jesteśmy też pewni, że dzięki zachowującej ducha przemysłowej tradycji architekturze i nowoczesnemu designowi Bawełnianka stanie się współczesną, autentyczną wizytówką regionu.

Możliwości są duże. Z danych GfK Polonia wynika, że aktualny zasięg oddziaływania Bawełnianki osiąga poziom 136,6 tys. osób, natomiast według prognoz przyszły potencjał jest jeszcze większy i po zakończeniu inwestycji drogowych możliwy zasięg może przekroczyć nawet 150 tys. osób.