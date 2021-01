Bawełnianka w nowej odsłonie będzie tętnić życiem

Dlaczego podjęliście się Państwo inwestycji w Bawełniance i jaki będzie nowy koncept?

Wojciech Biliński: Bawełnianka to część historii Bełchatowa. Od lat 50. XX wieku do 2009 roku funkcjonowały tu bełchatowskie zakłady przemysłu bawełnianego. Była to największa fabryka w regionie. Chcemy stworzyć miejsce spotkań z historią, dać Bawełniance drugie życie - wszystko z myślą o mieszkańcach Bełchatowa i okolic. Od samego początku zapraszamy ich do współtworzenia nowej historii Bawełnianki, która będzie współczesnym symbolem miasta. Zrobią tu nie tylko wygodne zakupy według planu, ale przede wszystkim spotkają się z rodziną i przyjaciółmi na pysznej kawie, podczas ciekawych wydarzeń i świętując wyjątkowe okazje. Taka będzie nowa Bawełnianka: z jednej strony tradycyjna, z drugiej szyta aktualnymi potrzebami bełchatowian. Najemcy lokali na pewno sprostają ich oczekiwaniom. Pierwsze ogłoszenia już wkrótce!

mat. Bawełnianka

Czym chcecie zaskoczyć mieszkańców miasta i regionu?

Bawełnianka to pierwszy taki obiekt w okolicach od blisko 10 lat! Jeśli chodzi o potencjał naszego centrum handlowego, jesienią 2021 roku miasto i region zyskają prawie 100 nowych sklepów i usług - wśród nich wiele debiutów na lokalnym rynku. Zadbamy też o dogodną komunikację z każdym punktem Bełchatowa i drogami wylotowymi, uruchomimy podziemny parking dla 700 samochodów. Na uwagę zasługuje zrewitalizowany komin oddający ducha przemysłowej tradycji. Stanowi najwyższy punkt w mieście, wyznaczając drogę do Bawełnianki. Po nitce do kłębka trafi tu każdy. A dlaczego warto? Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Uruchomiliśmy już profile na Facebooku i Instagramie. Tam czekają na Państwa bieżące informacje, pierwsze konkursy oraz niespodzianki.

Jak będzie przebiegać rewitalizacja obiektu? Co pozostanie, a co ulegnie zmianie?

W pierwszym etapie rewitalizacji odnowiliśmy zabytkową cegłę na elewacji oraz pofabryczny komin - najbardziej charakterystyczną część nieruchomości, rozpoznawalną dla każdego mieszkańca Bełchatowa. Kolejny krok to rearanżacja wnętrz, które chcemy dostosować do aktualnych trendów i dopasować do oczekiwań bełchatowian.

Mamy nadzieję, że nowa odsłona obiektu dopełni proces odbudowy historycznej zabudowy miasta, które przez wieki kojarzone było z przemysłem. Liczymy również na to, że Bawełnianka stanie się miejscem spotkań tętniącym życiem i „wyborem nr 1” na handlowo-usługowo-rozrywkowej mapie regionu.

Dziękujemy za rozmowę