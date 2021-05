Bawełnianka z Absolvent Consulting projektują pozytywne emocje jeszcze przed otwarciem

Absolvent Consulting ze strategią "Human 2 Human" dla centrum handlowego Bawełnianka.

Absolvent Consulting, firma konsultingowa z zespołem strategiczno-kreatywnym w obszarach EB i HR, współpracuje z wykonawcami nowego centrum handlowo-rozrywkowego Bawełnianka w Bełchatowie.

Strategia "Human 2 Human" to autorskie podejście, które łączy employer branding z PR-em i marketingiem.

- Wcielamy w życie działania komunikacyjne zintegrowane, patrzące na markę jako miejsce skupiające i służące ludziom oraz ich emocjom, potrzebom. Chodzi nie tylko o przyszłych klientów Bawełnianki. Działamy również z myślą o najemcach lokali usługowych, potencjalnych pracownikach nowego centrum i przede wszystkim lokalnej społeczności. Wiemy, że to innowacyjne podejście i jesteśmy z niego dumni - tłumaczy Joanna Tonkowicz, Partnerka Zarządzająca w Absolvent Consulting.

W Bełchatowie, przy ulicy Bawełnianej 7, coraz mocniej zaczyna tętnić życie miasta. Trwa generalny remont budynku, została odświeżona identyfikacja wizualna, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami mieszkańców całego regionu. Rearanżacja Bawełnianki nawiązuje też do historii miejsca. Od lat 50. XX wieku do 2009 roku funkcjonowały tu bełchatowskie zakłady przemysłu bawełnianego.

- Przenosimy działania wizerunkowo-rekrutacyjne poziom wyżej, projektując pozytywne emocje od samego początku. Bawełnianka stanie się prawdziwym sercem miasta dla Bełchatowian. Miejscem spotkań rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, a przy okazji dobrym miejscem na zakupy oraz fajnym miejscem do pracy - podkreśla Krzysztof Ciok, EB Konsultant w AC.

"Po nitce do kłębka" to wypracowane przez zespół Absolvent Consulting hasło i cała linia komunikacyjna nowego centrum handlowo-rozrywkowego. Bawełnianka jest już widoczna online m.in. na Facebooku i Instagramie.

- Niezależnie, czego szukasz w Bełchatowie i okolicach, wszystkie drogi prowadzą właśnie do nas. A do Bawełnianki trafisz jak po nitce do kłębka, w którym każdy i zawsze czuje się po prostu przyjemnie - wyjaśnia Jakub Bryczek, Senior Creative Designer w AC.

Bawełnianka to inwestycja GBB Invest. Planowane otwarcie obiektu ma nastąpić na przełomie 2021/2022.