80 sklepów i punktów usługowych, restauracje, stoiska lokalnego biznesu i własne muzeum – tak prezentuje się Bawełnianka, nowe centrum handlowe, które startuje dziś w Bełchatowie. To największe otwarcie centrum handlowego w Polsce w 2023 roku.

Bawełnianka jest aktualnie największym centrum handlowym w powiecie.

W Bawełniance otworzył się, m.in. Woolworth, Pizza Hut, Dealz, Biedronka, Half Price, CCC, Rossmann, Pepco czy Media Expert.

Bawełnianka ma również własne muzeum – prezentujące historię miejsca, w którym uruchomiono centrum handlowe.

Bawełnianka zlokalizowana jest w historycznym sercu miasta, na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

W obiekcie o powierzchni ponad 33 tys. mkw. najmu działa od dziś ponad 80 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów jest również strefa gastronomiczna w industrialnym stylu, w ramach której wykorzystano zabytkowy komin.

Uszyjmy tę nową historię Bawełnianki już razem. Mamy na to pomysł - takie deklaracje padły podczas otwarcia.

Woolworth, Pepco, Pizza Hut i inni na planie Bawełnianki

Do Bawełnianki weszły same popularne marki, w tym:

Dealz,

Media Expert,

Pepco,

Wólczanka&Vistula,

YES Biżuteria,

Biedronka,

Half Price,

CCC,

Rossmann

Swój pierwszy lokal w mieście uruchomiła marka Pizza Hut i Modivo, a pierwszy sklep w regionie łódzkim otworzył Woolworth.

Tak prezentują się wnętrza Galerii Bawełnianka w Bełchatowie

Nie zabrakło też stref relaksu i placów zabaw dla dzieci oraz miejsca dla lokalnego biznesu. Pierwszych klientów przyjęło, np. stoisko reaktywowanego po około 100 latach browaru Rodziny Hellwigów.

W centrum handlowym Bawełnianka w Bełchatowie otworzyły się również sklepy takich marek jak:

Apart,

Carry,

Cropp,

Hebe,

House,

Modivo,

Ochnik,

Sinsay,

Swiss,

Świat Książki,

TEDi,

Vision Express,

W.Kruk,

Via Moda.

Do najemców dołączyli również:

Gymcity

T-Mobile

Midi Zoo

Bawełnianka zaczęła znów pisać swoją historię

To jedna z nielicznych galerii w Polsce, która została wybudowana, ale nigdy jej nie otwarto. Choć w 2013 r. została oddana do użytku, nie doszło wówczas do jej otwarcia z powodu kłopotów finansowych ówczesnego właściciela. Nieruchomość kupiła i zrewitalizowała firma GBB Invest. Koszt inwestycji w Bawełniankę wyniósł ponad 100 mln zł.

