Bazar Miejski wchodzi do Galerii Młociny. Klienci będą mogli kupić ubrania z drugiej ręki

Bazar Miejski, autorski koncept zachęcający do korzystania z dóbr w obiegu zamkniętym, otworzył na warszawskich Bielanach, w należącym do EPP i Echo Investment centrum handlowym, swoją największą lokalizację w Polsce (167 mkw.). To czwarty sklep marki, gdzie można kupić lub sprzedać używane rzeczy.