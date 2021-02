Be Happy Museum. Propozycja dla fanów selfie w Atrium Reduta

Wyjątkowe miejsce dla fanów Instagrama i selfie – Be Happy Museum – jest już otwarte w Atrium Reduta. Jest to jedyna w Warszawie, a czwarta w Polsce lokalizacja tego muzeum. Wielbiciele social mediów mogą w nim zrobić niezliczoną ilość zdjęć na tle barwnych autorskich scenografii. Karuzela z jednorożcami, oryginalny Harley Davidson czy wanna z kwiatową scenografią działają na wyobraźnię i inspirują. W tej kreatywnej przestrzeni można nie tylko organizować sesje fotograficzne, ale również kręcić teledyski czy też po prostu miło spędzić czas w sposób twórczy i niestandardowy.

To gratka dla fanów mediów społecznościowych, profesjonalnych twórców, a także rodzin z dziećmi czy grup znajomych. Niepowtarzalne scenografie z kultowymi donatami, ogromnymi słodyczami czy bajkowymi jednorożcami zachęcają do wykonania serii ujęć, a następnie udostępnienia ich w social media. W Be Happy Museum można także spędzić czas w pokojach iluzji, odrywając się od rzeczywistości na dłuższą chwilę.

- Kontynuujemy intensywny proces repozycjonowania Atrium Reduty. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą również do młodego, wymagającego odbiorcy, poszukującego niestandardowych form rozrywki. Dlatego do grona naszych najemców dołączyło następne unikatowe miejsce na mapie stolicy – Be Happy Museum, gdzie dla fanów social media, ale także profesjonalnych twórców przygotowano wiele unikalnych scenerii. Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń stanie się źródłem wielu inspiracji dla naszych gości – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Be Happy Museum w Atrium Reduta jest czynne od poniedziałku do soboty od 10.00 do 21.00, a także w niedziele od 10.00 do 20.00. Wystawę można zwiedzać po wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu na stronie internetowej muzeum, dzięki czemu zachowane są zasady reżimu sanitarnego. Odwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem oraz zasłaniania nosa i ust w trakcie wizyty. Maseczkę można zdjąć do zdjęcia, jeśli w pobliżu nie znajdują się inne osoby. Eksponaty oraz elementy narażone na dotykanie są na bieżąco czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wewnętrznym harmonogramem. Na terenie Be Happy Museum może przebywać jednocześnie 45 osób. Lokal znajduje się na 1. piętrze.

Atrium Reduta od kilku miesięcy sukcesywnie wprowadza do swojej oferty handlowej kolejne marki. Pod koniec ubiegłego roku w warszawskiej galerii otwarto Str3fę Gr4cza x-kom, nowoczesny salon Sinsay o powierzchni niemal 1250 m2 oraz nowy lokal sieci RTV EURO AGD o powierzchni 1118 m2. Do grona najemców dołączyła także jedna z ulubionych marek Polaków – Pepco – z ofertą odzieży dla całej rodziny oraz produktów do domu.