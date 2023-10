Oferta Strefy Zdrowia i Urody w warszawskiej Fabryce Norblina już niebawem wzbogaci się o nowy koncept. Będzie to Klinika Beauty Skin.

Klinika Beauty Skin, która zdobyła uznanie klientów na Żoliborzu i Powiślu, na swoją trzecią lokalizację wybrała kompleks przy ul. Żelaznej 51/53 w sercu warszawskiej Woli.

Jej otwarcie zaplanowane jest na grudzień tego roku.

W Fabryce Norblina należącej do Grupy Capital Park zajmie 190 mkw. powierzchni.

Beauty Skin to klinika specjalizująca się w nowoczesnych zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, które wspierają zdrową i piękną skórę na twarzy i ciele. Profesjonalna obsługa i wykorzystanie innowacyjnych technologii zapewniają klientom kliniki skuteczne i bezpieczne rezultaty, a szeroki zakres zabiegów oraz wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu pozwalają rozwiązać różnorodne problemy skórne, takie jak poprawa kondycji skóry, redukcja oznak starzenia się czy modelowanie sylwetki.

Klinika Beauty Skin. Fot. Mat. pras.

- Jesteśmy przekonani, że Beauty Skin idealnie uzupełni ofertę Fabryki Norblina z zakresu zdrowia i urody. Nasi specjaliści proponują kompleksowe podejście do terapii zabiegowych na twarz i ciało – od badania i doradztwa, przez zastosowanie zaawansowanych urządzeń Hi-Tech i monitorowanie postępów. To, co wyróżnia nas na rynku, to unikalne procedury zabiegowe, wypracowane na podstawie 10-letniego doświadczenia w branży beauty. Oferujemy między innymi zabiegi odmładzające i ujędrniające, depilację laserową, a także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół lekarzy i kosmetologów – mówią Joanna i Gabriel Brzozowscy, właściciele Beauty Skin.

Beauty Skin w Fabryce Norblina będzie trzecią placówką działającą w ramach tej sieci klinik w Warszawie. Na poziomie +1 w budynku Plater zajmie blisko 190 mkw. powierzchni, a jej otwarcie zaplanowane jest na grudzień tego roku.

Beauty Skin. Fot. Mat. pras.

Beauty Skin to dobrze znana marka wśród stołecznych klinik, która dostarcza najwyższej jakości usługi w swojej dziedzinie – i jako taka – idealnie wpisuje się w filozofię budowania portfolio najemców Strefy Zdrowia i Urody Fabryki Norblina. Jesteśmy szczęśliwi, że na swój kolejny oddział wybrała właśnie nasz kompleks. Oznacza to łatwiejszy dostęp do zaawansowanej pielęgnacji dla mieszkańców centralnej części miasta, a także dla klientów, którzy regularnie korzystają już z innych konceptów w naszej strefie – mówi Anna Kotyńska, Head of Retail w Grupie Capital Park.

Beauty Skin. Fot. Mat. pras.

Strefa Zdrowia i Urody w Fabryce Norblina zajmuje ponad 2.000 mkw. powierzchni w budynku Plater. Została stworzona dla osób pragnących zadbać o swój wygląd i zdrowie, świadomych wartości, jaką ma nowoczesny sprzęt medyczny oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej. Koncepty, które do tej pory otworzyły swoje podwoje przy ul. Żelaznej 51/53, cieszą się rosnącą popularnością. Znajdują się tu: salony fryzjerskie – Barber Garage i Magia Blondu Danuty Cyboroń, prestiżowa klinika ginekologiczno – położnicza Dębski Clinic, Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris & Dr Irena Eris Concept Store, Medicover Optyk i Medicover Stomatologia, a także Orangetheory Fitness i apteka Super-Pharm.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl