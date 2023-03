Już w najbliższy czwartek, 9 marca, w Krakowie, na os. Na Lotnisku 3 otwarta zostanie druga w tym mieście drogeria niemieckiej sieci dm.

Powierzchnia sali sprzedaży drugiej drogerii dm w Krakowie wynosi około 450 mkw.

Otwarcie pierwszej drogerii dm w Krakowie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy, bo dla dm to istotny region. Dlatego z radością otwieramy drugi już sklep w tym mieście, zapraszając kolejnych krakowian do świata naszych marek. “Tu liczy się człowiek, tu kupuję” - to nasza myśl przewodnia i mamy nadzieję, że kolejni mieszkańcy Krakowa odwiedzając drogerie dm będą mogli przekonać się o tym, jak ważni są dla nas klienci - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

Obok bezpłatnego dozownika z wodą, w sklepie znajdują się terminale foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Z przestronnych alejek i bogatej oferty produktów dla dzieci chętnie korzystają rodziny. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych zaś dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

W asortymencie dm znajduje się wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Bujany kucyk w dm. Fot. Mat. pras.

Wyjątkowo z okazji otwarcia drogeria oferuje dodatkowy 15-proc. rabat powitalny, który obowiązuje do 18 marca oraz specjalną, polską edycję kremowego żelu pod prysznic marki własnej Balea. Będzie można otrzymać go w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm lub zakupić. Oferta ważna jest również do 18 marca lub do wyczerpania zapasów. Na mieszkańców Krakowa odwiedzających sklep w dniach 9-11 marca czekać będą atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär, profesjonalny makijaż twarzy z kosmetykami Pierre Rene.

Miś dm. Fot. Mat. pras.

Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 i w niedziele handlowe w godzinach 10:00-18:00. Sieć zatrudnia siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

W dniach 9-11 marca dla klientów, w tym dla rodzin z dziećmi przygotowano szereg atrakcji.

Choć w dm obowiązuje trwała, zawsze korzystna cena, z okazji otwarcia detalista zaplanował 15 proc. rabatu powitalnego na całe zakupy.

Na odwiedzających czekać będzie także prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski.

Rabat obowiązuje do 18 marca.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl