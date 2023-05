Klient w swoich decyzjach stał się ostrożniejszy, jednak – co ważne z punktu widzenia rynku handlowego – nie zrezygnował z zakupów – mówi Roman Bugajczyk dyrektor Galerii Północnej.

Do debiutu w Galerii Północnej szykuje się koncept gastronomiczny Beerstore, który ulokuje się w strefie restauracyjnej wzdłuż ul. Światowida.

Warszawska galeria ma w planach rozwój CoWork Cafe.

Co nowego w Galerii Północnej?



Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland, GTC SA/dyrektor Galerii Północnej:

W I kwartale tego roku przedłużyliśmy umowy najmu obejmujące łącznie blisko 1,1 tys. m kw. GLA. Wśród marek, które zostają na kolejne lata pojawia się m.in.: Greenpoint, Tchibo, Homla, Świat Książki, Flying Tiger Copenhagen, a także Orange, Play czy Thai Wok z naszego food courtu.

Ponadto w ciągu ostatniego roku centrum wzbogaciło się o 10 nowych najemców, w tym nową sieć EDLP Gudi Home i sieć non-food TEDi, LeeCooper, MODIVO x eobuwie.pl, łączony koncept Plus/Polsat Box czy strefę kawiarniano-coworkingową CoWork Cafe.

Mimo zmian, jakie zachodzą w naszej ofercie, Galeria Północna utrzymuje wskaźnik komercjalizacji, liczący ponad 91 proc. Na najbliższe półrocze mamy ambitne plany dotyczące rozwoju tenant-mixu, co z całą pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu poziomu najmu.

Prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z kilkoma najemcami. Przed nami intensywna II połowa 2023 r.

Czy któryś z najemców zrezygnował z prowadzenia sklepu w Galerii?

Centrum handlowe to „żywy organizm” i naturalnym procesem jest to, że z czasem pewne marki znikają z oferty. Jest wiele czynników, które na to wpływają. Począwszy od zmian w planach ekspansji, jakie zapadają po stronie najemcy, po krótkoterminowe umowy, które po prostu wygasają, a które wiązały się np. z realizacją celu biznesowego marki. Także w Północnej zdarzają się tego typu sytuacje. Są to jednak pojedyncze przypadki.

Jakie zmiany planowane są w Galerii Północnej?



Przykładem są rozwijane od kilku lat Ogrody na dachu. To unikalna zielona przestrzeń, w której działa m.in. jedyna w galerii handlowej tężnia. W tym roku w ogrodzie powstała platforma widowiskowa, czyli kolejny element, który wykorzystujemy w eventach. W planach mamy także rozwój CoWork Cafe, czyli przestrzeni coworkingowej, która rok temu powstała z naszej inicjatywy.

Jak inflacja zmieniła zwyczaje zakupowe klientów?



Oczywiście inflacja mocno waży w decyzjach zakupowych, rzutuje także na zawartość i wartość koszyka. Klient w swoich decyzjach stał się ostrożniejszy, jednak – co ważne z punktu widzenia rynku handlowego – nie zrezygnował z zakupów.

Konsument stał się natomiast smart shopperem, który częściej i chętniej korzysta z różnych form promocji, poszukuje okazji, ale jednocześnie stara się nie rezygnować z jakości, do której przywykł ostatnich latach. Zakupy częściej mają też charakter zaplanowany, zdecydowanie mniej impulsywny, realizowane są z ustalonym budżetem, czy nawet z kartką w ręku, co obserwujemy zwłaszcza w przypadku zakupów spożywczych.

Jak wyliczył ostatnio NielsenIQ Consumer Outlook Survey, aż 43% Polaków przed wizytą w sklepie, planuje wydatki. Konsument się więc zmienił. Jednak inflacja nie odwróciła go od galerii handlowej, przeciwnie. Centra mimo inflacji obserwują ożywienie footfallu.

W Galerii Północnej to widać?

W I kwartale 2023 roku odwiedziło nas aż o 12% więcej klientów niż w tym samym okresie w 2022 roku. Obserwujemy więc stabilny trend wzrostowy footfallu, który w galerii utrzymuje się już od początku ubiegłego roku. Cieszy nas także inny wynik, pokazujący rosnącą lojalność kupujących. Już dla 3 na 4 konsumentów z lokalnego rynku jesteśmy centrum handlowym pierwszego wyboru, co pokazały nam badania GfK.

Czy i jak rozwój e-commerce wpływa na funkcjonowanie Galerii?

Ten wpływ obserwujemy zwłaszcza w tenant-mixie.

Rozwój e-commerce widać w ewolucji konceptów najemców, w których coraz większą rolę odgrywa omnichannel.

W praktyce oznacza to, że w ofercie Północnej obserwujemy wzrost liczby marek, które opierają działalność na sprzedaży wielokanałowej. Najlepszym przykładem jest obecność konceptu MODIVO x eobuwie.pl, ale także innych marek, które bazują na sprzedaży online i offline. Z drugiej strony, rozwój e-commerce przynosi nam także wzrost liczby najemców, którzy koncentrują się dziś wyłącznie na sprzedaży offline, poszukując przy tym atrakcyjnych biznesowo lokalizacji, gwarantujących dobrą sprzedaż stacjonarną. Mowa tu zwłaszcza o markach EDLP i off-price, które szturmem biorą polski rynek handlowy, a których w tenant-mixie Północnej także jest coraz więcej.

Co jest priorytetem dla Galerii Północnej?

Przede wszystkim dalszy rozwój naszego rynku, który daleko wykracza poza Białołękę, sięgając północnych obrzeży stolicy i ościennych miejscowości. To jeden z naszych strategicznych celów na najbliższe lata. Galeria Północna już teraz działa na rynku, który swoim zasięgiem obejmuje ponad 1 mln mieszkańców. Działania, które obecnie podejmujemy, zarówno leasingowe, jaki marketingowe, dążą do bardziej efektywnego wykorzystania tego catchemnetu, a co za tym idzie wzrostu liczby klientów, dla których jesteśmy galerią pierwszego wyboru. Potencjał ku temu jest ogromny. Tym bardziej, że ten duży rynek rośnie też „oddolnie”.

Białołęka obecnie liczy sobie ponad 153 tys. mieszkańców i pod względem liczby ludności jest 3. co do wielkości dzielnicą Warszawy. To także część Warszawy, w której notuje się największy przyrost nowych inwestycji deweloperskich, co pociąga za sobą także przyrost ludności – potencjalnych klientów Galerii Północnej.

