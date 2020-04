Benefit otworzył już kluby w Czechach, ale dla firmy kluczowa jest Polska

- Otwarcie w Czechach nastąpiło prawie 2 tygodnie wcześniej niż pierwotnie zapowiadano, ale byliśmy do tego przygotowani. Co istotne, mimo wprowadzonych ograniczeń w ciągu pierwszych godzin od otwarcia zapisów zarezerwowane zostały miejsca na zajęcia na cały tydzień. To bardzo dobry znak pokazujący, że zapotrzebowanie na aktywność fizyczną po okresie zamknięcia jest duże i napawa optymizmem także pod kątem innych rynków - komentuje Jolanta Jędrysek, rzecznik prasowy Benefit Systems SA. - Z naszej perspektywy kluczowe jest jednak uruchomienie klubów fitness w Polsce, gdyż jest to nasz najważniejszy rynek. Liczymy, że stanie się to już wkrótce. Jako branża obserwujemy inne kraje oraz wytyczne tam wprowadzane i skrupulatnie przygotowujemy się do otwarcia obiektów w Polsce z uwzględnieniem wymogów mających zapewniać bezpieczeństwo ćwiczącym dodaje.

Zgodnie z wprowadzonymi w Czechach obostrzeniami, w klubach fitness wszyscy pracownicy i ćwiczący muszą nosić rękawiczki i maski ochronne. Przed wejściem i przy wyjściu należy skorzystać z płynów dezynfekcyjnych. Ponadto, wszystkie sprzęty dezynfekowane są przed i po użyciu, po każdych zajęciach dezynfekowane są również sale. W klubach obowiązuje odległość między ćwiczącymi min. 2 m, a na 10 mkw. powierzchni może przebywać nie więcej niż 1 osoba. W zajęciach grupowych może uczestniczyć obecnie maksymalnie 8 osób, a po zakończonym treningu odbywa się dezynfekcja używanych sprzętów. Ćwiczący nie mogą na razie korzystać z szatni, pryszniców i sauny, na zajęcia przychodzą z niewielkimi torbami, w których przynoszą wodę, ręcznik i buty na zmianę.

Grupa Benefit Systems posiada obecnie 25 kluby własne poza Polską: 15 w Czechach, 9 w Bułgarii oraz 1 na Słowacji. Wszystkie te rynki zostały zamknięte w związku z pandemią. Jako pierwsze odmrożone zostały kluby w Czechach. Najważniejsze dla giełdowej spółki jest jednak otwarcie polskiego rynku – tu Benefit Systems posiada łącznie 163 kluby własne. Jest też organizatorem programu MultiSport, z którego korzystało w I kw. br. 1 177,5 tys. osób w Polsce oraz 371,4 tys. za granicą.

- Stany Zjednoczone zaplanowały otwarcie obiektów sportowych w pierwszej fazie odmrożenia gospodarki, co zrobił jako pierwszy stan Georgia, Czechy już działają. Dlatego mamy nadzieję, że przykładem innych Polska uruchomi obiekty sportowe wcześniej, czyli w trzecim etapie. Takie działanie będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa, wzmacnianie odporności u ćwiczących oraz na odbudowę równowagi psychofizycznej, której tak bardzo potrzebujemy w okresie izolacji i po jej zakończeniu – dodaje Jolanta Jędrysek.