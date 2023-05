Za nami udane pierwsze trzy miesiące roku i jeszcze lepiej zapowiadający się drugi kwartał. Wzrost zysków odzwierciedla pozytywne trendy w kluczowych obszarach naszej działalności – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

W pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Benefit Systems wyniosły 625,3 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 65,7 mln zł.

Na koniec marca br. z kart sportowych korzystało ponad 1 309 tys. użytkowników w Polsce oraz 462 tys. na rynkach zagranicznych.

Według szacunków grupy, w kwietniu i maju liczba kart sportowych wzrośnie o kolejne 35 tysięcy, w tym o 25 tys. w Polsce i o 10 tys. na pozostałych rynkach, a liczba karnetów w sieciach własnych osiągnie na koniec maja poziom prawie 210 tys.

Spółka podtrzymuje oczekiwania dotyczące dalszej poprawy rentowności operacyjnej i wzrostu liczby kart o 280-300 tysięcy sztuk w 2023 r.

W pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży grupy Benefit Systems wyniosły 625,3 mln zł i były o 56 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie w 2022 r. Spółka odnotowała 65,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 52,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 8,1 mln zł zysku netto rok wcześniej).

– Za nami bardzo udane pierwsze trzy miesiące roku i jeszcze lepiej zapowiadający się drugi kwartał. Dynamiczny wzrost zysków jest odzwierciedleniem pozytywnych trendów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

- W kwietniu i maju baza kart sportowych przyrośnie łącznie o 35 tysięcy, a zatem od początku roku dodamy już prawie 190 tysięcy kart. Oczekujemy dalszej, skokowej poprawy rentowności operacyjnej w całym roku, dzięki efektom dźwigni operacyjnej, ale też rosnącemu na wszystkich rynkach ARPU. Mocny wynikowo pierwszy kwartał dodatkowo wspiera te oczekiwania - dodaje Bartosz Józefiak.

Rekordowy poziom zysku

Przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w pierwszym kwartale 435,4 mln zł, co oznacza wzrost o 49 proc. rok do roku. Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1 309 tys. sztuk (wzrost o 122 tys. sztuk od początku roku). Własne sieci fitness, mimo presji kosztowej, osiągnęły rekordowy poziom zysku operacyjnego (15,4 mln zł). W kwietniu spółka przejęła sieć Saturn Fitness, posiadającą 6 klubów (Warszawa, Kraków, Gdynia, Łódź, Chorzów, Gorzów Wlkp.), i zwiększyła tym samym bazę własnych klubów do 191 obiektów.

– W naszych sieciach fitness początek roku był bardzo dobry sprzedażowo. Baza karnetów wzrosła o 19 proc. w stosunku do 1 kwartału ubiegłego roku. Równocześnie, jako pierwsi na rynku, przeprowadziliśmy z sukcesem proces podwyżek cen karnetów. Byliśmy także bardzo aktywni w zakresie rozwoju sieci – w styczniu otworzyliśmy 2 kluby w Krakowie, w lutym nabyliśmy 16 klubów Calypso Fitness, a w kwietniu 6 obiektów Saturn Fitness. W naszych sieciach mamy już aktualnie 191 obiektów, w których ćwiczy blisko 210 tysięcy posiadaczy karnetów – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Wraz z efektywnym zarządzaniem stroną kosztową dało to najlepszy historycznie wynik operacyjny na poziomie kilkunastu milionów złotych. To bardzo dobry prognostyk na cały 2023 i kolejne lata.

Rozwój nowych produktów

Spółka kontynuuje rozwój kluczowych produktów, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i rozwiązań IT. Z kafeterii MyBenefit korzystało na koniec marca br. 653,1 tys. użytkowników, którzy mają do dyspozycji bogatą ofertę produktów i usług w takich kategoriach, jak turystyka, sport czy rozrywka.

W tym roku zintensyfikowane zostały działania sprzedażowe produktu MultiLife, które wspiera kampania marketingowa „Dzień dobry na MultiLife”. Nowy produkt oferuje kursy, warsztaty oraz zróżnicowane usługi i aplikacje mobilne w obszarze psychologii, odżywiania, zdrowia i rozwoju.

Grupa kontynuuje rozwój sieci partnerskiej

Na koniec marca br. aktywnych było łącznie 462 tys. kart (wzrost o 30 tys. od początku roku). Przychody segmentu zagranica wyniosły 189,9 mln zł, a zysk operacyjny 16,4 mln zł. Grupa kontynuuje rozwój sieci partnerskiej (obecnie ponad 400 obiektów) oraz sprzedaż kart MultiSport na rynku tureckim.

– Od zakończenia pandemii nasze rynki zagraniczne potwierdzają swój potencjał wynikowy. W 2022 r. segment zagranica zaraportował 25 mln zł zysku operacyjnego, zaś w pierwszym kwartale br. – sezonowo najbardziej wymagającym – EBIT przekroczył 16 mln zł i odpowiadał już za około jedną czwartą wyniku grupy – dodaje Bartosz Józefiak.

