Benefit Systems podpisał umowy kredytowe

Pieniądze mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy firmy, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne.

Od kwoty finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banków. Finansowanie udzielone jest na okres pięcioletni i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poza tym finansowaniem spółka utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln zł z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln zł i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancję bankowe w wysokości 65 mln zł oraz kredyt z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 15 mln zł.