Benefit Systems wpisuje się w trend convenience: nie tylko zakupy blisko domu, ale też siłownia. Retail parki, galerie handlowe i biurowce przy osiedlach - to oczywiste lokalizacje. Egzotycznie brzmi synergia z Biedronką, ale to dobry tenant mix.

Benefit Systems posiada aktualnie ponad 200 klubów fitness na czterech rynkach, w tym 15 klubów w Czechach, 9 w Bułgarii i 1 na Słowacji.

W Polsce Benefit Systems prowadzi działalność w 192. lokalizacjach.

W październiku Benefit Systems otworzy klub w krakowskim kompleksie Saska Park w Krakowie oraz w dawnym poznańskim Centrum Tenisowym Arena.

Benefit Systems pojawi się też w Łodzi, w realizowanym przez Cavatinę projekcie mixed-use w Widzewskiej Manufakturze oraz w czwartym kwartale tego roku zadebiutuje w warszawskim Forcie Wola.

Kluby fitness przestają być jedynie miejscem aktywności fizycznej, a stają się przestrzenią zapewniającą rozwiązania wellbeingowe - tłumaczy Jakub Grabowski, dyrektor finansowy Benefit Systems Oddział Fitness.

Jak liczna jest dziś sieć klubów Benefit Systems?

Jakub Grabowski, dyrektor finansowy Benefit Systems Oddział Fitness: Grupa Benefit Systems posiada aktualnie ponad 200 klubów fitness na czterech rynkach, w tym 15 klubów w Czechach, 9 w Bułgarii i 1 na Słowacji. W Polsce prowadzimy działalność w 192. lokalizacjach. W ostatnich dwóch kwartałach zwiększyliśmy nasze portfolio o Saturn Fitness i 16 klubów Calypso, otwieraliśmy także własne lokalizacje, m.in. dwa wielkopowierzchniowe kluby w krakowskich centrach handlowych na Czyżynach i Ruczaju.

Większość naszych klubów Benefit Systems znajduje się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Poprzez akwizycję Calypso firma weszła na nowy rynek w Szczecinie. Te miasta i ich okolice cechują się bardzo dynamicznym rozwojem, dlatego stanowią interesujący kierunek dalszej ekspansji grupy.

Jak duży portfel sieci Saturn Fitness przejęliście w kwietniu?

Przejęliśmy sześć klubów tej marki, o łącznej powierzchni ok. 8,5 tys. mkw. Kluby działają w strategicznych dla programu MultiSport miastach, takich jak: Kraków czy Gdynia, a także na Górnym Śląsku. To sieć, w której duży nacisk kładzie się na convenience, czyli wygodę klientów w zakresie świetnie zaprojektowanych, funkcjonalnych wnętrz i wysokiej jakości obsługi.

Klienci chcą dbać nie tylko o swoje ciała, ale i samopoczucie. Ważna jest więc aktywność i możliwość odpowiedniej regeneracji po wysiłku. Dlatego, podobnie jak w klubach sieci Saturn, także w naszych nowo budowanych obiektach, pojawia się coraz częściej rozbudowana strefa spa&wellness - opisuje Jakub Grabowski, dyrektor finansowy Benefit Systems Oddział Fitness. Fot. Mat. prasowe.

Przejęte obiekty to segment premium – od lat cenione za atrakcyjną i różnorodną ofertę zajęć, jakość sprzętu sportowego, rozbudowane strefy wellness oraz nowoczesny design wnętrz. Tego typu obiekty wpisują się w trend, który od pewnego czasu jest już obecny na Zachodzie. Kluby fitness przestają być jedynie miejscem aktywności fizycznej, a stają się przestrzenią zapewniającą rozwiązania wellbeingowe.

Z MultiSport Index 2023 wynika, że na siłowni lub w klubie fitness ćwiczy już co trzeci Polak, co stanowi odsetek wyższy aż o 11 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania. Fot. Mat. prasowe.

To o tyle istotne, że zmieniają się również motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, wśród których coraz ważniejsza staje się kondycja psychiczna ćwiczących. Klienci chcą dbać nie tylko o swoje ciała, ale i samopoczucie. Ważna jest więc aktywność i możliwość odpowiedniej regeneracji po wysiłku. Dlatego, podobnie jak w klubach sieci Saturn, także w naszych nowo budowanych obiektach, pojawia się coraz częściej rozbudowana strefa spa&wellness.

Benefit Systems otwiera się w różnych lokalizacjach, także w biurowcach. Tymczasem dla inwestorów to dziś trudny rynek, głównie ze względu na pracę hybrydową. Czy dla was też?

Wybierając potencjalne lokalizacje naszych klubów nie ograniczamy się do jednego typu obiektów i zawsze weryfikujemy potencjał miejsca. W ostatnich trzech latach ruch w biurowcach znacząco spadł, jednak coraz więcej ludzi ćwiczy, więc średnia liczba wizyt w klubach jest wyższa. To, jak radzą sobie poszczególne biurowce zależy przede wszystkim od decyzji podejmowanych przez właściciela. Jeżeli potrafi on umiejętnie wykorzystać przewagę posiadania w gronie najemców klubu fitness, to nasze usługi mogą skutecznie przyciągać ludzi do obiektu. Mamy wiele przykładów korzystnej dla obu stron współpracy. Nasze kluby działają m.in. w Warsaw Hub, Warsaw Spire, w Mennicy Legacy Tower, Varso czy Rondo One. Nie widzimy tam istotnych spadków liczby wizyt, co wynika m.in. z dobrej współpracy z właścicielami tych budynków.

Czy w kwestii współpracy istotny jest tylko czynsz?

Negocjacje stawek czynszu są niezwykle istotne, ale równie ważna jest dla nas otwartość na partnerską współpracę. Dobrym przykładem mogą być chociażby wspólne działania marketingowe, które podnoszą atrakcyjność danego biurowca, jednocześnie promując nasze usługi. Mam tu na myśli na przykład jogę na dachu czy spersonalizowane zajęcia dla pracowników konkretnego najemcy. Tego typu aktywności sprawiają, że obiekt zyskuje w oczach najemców przestrzeni biurowych, ponieważ pozwala zapewnić pracownikom dodatkowe atrakcje, tak ważne w rywalizacji o najlepszych ludzi na rynku.

Aktualnie, niemal 30 proc. klubów grupy Benefit Systems działa w galeriach handlowych. To ok. 80 tys. z prawie 300 tys. mkw. Fot. Mat. prasowe.

Kluby w obiektach biurowych mają oczywiście specyficzny charakter, bo klienci przychodzą o określonych godzinach: rano – od szóstej do dziewiątej, w porze przerwy obiadowej najczęściej odbywają się 40-minutowe treningi i po południu między godziną 16 i 20. Co jednak ważne, biurowce coraz częściej pojawiają się w pobliżu osiedli mieszkaniowych, więc w pozostałych godzinach chętnie korzystają z nich okoliczni mieszkańcy.

Czy to znaczy, że nie boicie się biurowców i nadal szukacie w nich nowych lokali do wynajęcia?

Nie obawiamy się żadnego typu obiektów, ale biurowce nie są obecnie priorytetem na liście poszukiwanych przez nas przestrzeni. Chyba, że znajdują się w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Przykładem takiego miejsca jest klub fitness w siedzibie PGNIG, przy ul. Jana Kazimierza na warszawskiej Woli. Przejęliśmy przestrzeń po klubie fitness, który nie przetrwał pandemii, a dziś lokal okazuje się zbyt mały w stosunku do liczby klientów. Przygotowujemy też otwarcie lokalu o powierzchni 1,2 tys. mkw. w realizowanym przez grupę White Star nowym krakowskim kompleksie biurowym Saska Park. W ramach tego projektu powstanie aż osiem budynków, a inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. To nasza kolejna, po warszawskiej Fabryce PZO, współpraca z tym partnerem.

Zaletą retail parków jest m.in. bliskość osiedli mieszkaniowych. Pozwala to klubom grupy Benefit Systems być bliżej potencjalnych klientów, którzy od czasów pandemii i popularyzacji pracy zdalnej, często nie jeżdżą już codziennie do siedziby firmy. Z tego powodu, na znaczeniu zyskała nie tylko możliwość zrobienia zakupów blisko domu, ale także skorzystania z siłowni w okolicy. Fot. Mat. prasowe.

Biura z mieszkaniami są raczej oczywistym zestawieniem, ale synergia fitnessu z branżą spożywczą brzmi egzotycznie. Tymczasem Benefit Systems lubi sąsiedztwo np. Biedronki. Jak to tłumaczyć?

Taka synergia na pierwszy rzut oka nie wygląda na oczywistą, ale w praktyce te dwa biznesy doskonale się uzupełniają. Z naszych analiz wynika, klienci najczęściej odwiedzają nas na początku tygodnia – między poniedziałkiem a czwartkiem. Z kolei sklepy spożywcze, zwyczajowo odwiedzane są między czwartkiem a sobotą. Zatem połączenie obu tych branż gwarantuje właścicielowi obiektu płynny ruch przez cały tydzień.

Dobrym przykładem jest nasz klub Zdrofit na warszawskiej Białołęce, który mieści się nad supermarketem Biedronka. Klienci robią zakupy przed treningiem albo po jego zakończeniu. Dzięki temu wzajemnemu uzupełnianiu się, w praktyce zyskują zarówno klienci, sklep spożywczy, nasz klub i właściciel obiektu. Dlatego jest to bardzo dobry tenant mix. Na tej samej zasadzie, nasze kluby od lat podnoszą atrakcyjność galerii handlowych - tłumaczy Jakub Grabowski, dyrektor finansowy Benefit Systems Oddział Fitness.

Czy galerie handlowe są dla was dobrym miejscem? W tym roku najemcy musieli się zmierzyć z rozliczeniem kosztów wspólnych i indeksacją czynszów.

Koszty w galeriach handlowych rosną bardzo szybko, a jednocześnie chęć negocjacji stawek jest w przypadku ich zarządców niewielka. Jednak, tak jak w przypadku innych obiektów, kluczowa jest dla nas otwartość wynajmującego na współpracę. Naszym dużym atutem jest niewątpliwie rosnąca liczba osób ćwiczących. Z MultiSport Index 2023 wynika, że na siłowni lub w klubie fitness ćwiczy już co trzeci Polak, co stanowi odsetek wyższy aż o 11 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania. Cieszy nas, że dostrzegają to również nasi partnerzy, którzy proponują nam powiększenie zajmowanej powierzchni, widząc korzyść z posiadania klubu fitness w obiekcie.

Zmieniają się motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, wśród których coraz ważniejsza staje się kondycja psychiczna ćwiczących. Fot. Mat. prasowe.

Ten sektor jest dla nas ważny. Aktualnie, niemal 30 proc. naszych klubów działa w galeriach handlowych. To ok. 80 tys. z prawie 300 tys. mkw. W kwestii kosztów, pomaga nam fakt, że nasza branża objęta została limitem ceny za energię elektryczną. Jednocześnie cały czas prowadzimy rozmowy z właścicielami obiektów, szukając możliwości kompromisu.

Tańsze są na pewno retail parki, których powstaje bardzo dużo. Interesują was takie obiekty?

Jest to dla nas ciekawy rynek, któremu bacznie się przyglądamy. Dotychczas otworzyliśmy kilka klubów w tego typu obiektach, m.in. grupy Napollo. Zaletą retail parków jest wspomniany aspekt ceny, a także bliskość osiedli mieszkaniowych. Pozwala nam to być bliżej potencjalnych klientów, którzy od czasów pandemii i popularyzacji pracy zdalnej, często nie jeżdżą już codziennie do siedziby firmy. Z tego powodu, na znaczeniu zyskała nie tylko możliwość zrobienia zakupów blisko domu, ale także skorzystania z siłowni w okolicy.

Nasze kluby naturalnie włączają się w format convenience. Retail parki posiadają duże parkingi, a także nie mają części wspólnych, więc unikamy związanych z nimi kosztów. Każdy najemca dba o swój lokal. To dla nas naprawdę dobry kierunek dalszego rozwoju sieci - tłumaczy Jakub Grabowski, dyrektor finansowy Benefit Systems.

Jakie miasta was interesują? Czy są jakieś białe plamy na waszej mapie lokalizacji?

Skupiamy się przede wszystkim na dużych ośrodkach miejskich, co pozwala nam zarówno na zapewnienie wysokiej dostępności klubów fitness posiadaczom kart MultiSport, a także dalej rozwijać ofertę opartą o klasyczne karnety. Większość naszych klubów znajduje się aktualnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Poprzez akwizycję Calypso weszliśmy na nowy dla nas rynek w Szczecinie. Te miasta i ich okolice cechują się bardzo dynamicznym rozwojem, dlatego stanowią dla nas tak interesujący kierunek dalszej ekspansji.

Jaki jest harmonogram tegorocznych otwarć?

W październiku, oprócz wspomnianego kompleksu Saska Park w Krakowie, otworzymy klub w dawnym poznańskim Centrum Tenisowym Arena. Pojawimy się też w Łodzi, w realizowanym przez Cavatinę projekcie mixed-use w Widzewskiej Manufakturze. Ze względu na swoją aranżację będzie to wyjątkowy klub, nawiązujący do industrialnej tożsamości tego miejsca. W czwartym kwartale zadebiutujemy także w warszawskim Forcie Wola.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl