Bertrand Jasiński, Sale Zabaw Fikołki: Najlepszy miesiąc w roku jest już stracony

Fikołki mają za sobą 85 dni przestoju - trudnych dni. - Płynność była podstawowym celem, na którym się skupiliśmy. Tarcza finansowa PFR, której jesteśmy beneficjentem, niewątpliwie była wsparciem, ale w skali naszej spółki, nie pokryła kosztów związanych z „zamrożeniem” biznesu. Dysponowaliśmy środkami własnymi, które były przeznaczone na inwestycje, do tego doszły inne działania , które pozwoliły zabezpieczyć nasze funkcjonowanie. Dodatkowo, ustawodawca zadbał o interesy najemców centrów handlowych zwalniając nas z obowiązku płacenia czynszów co dotyczyło dziewięciu z 10 naszych lokalizacji - wylicza Bertrand Jasiński. - Na dzień dzisiejszy działalność Fikołków w żaden sposób nie jest zagrożona, ale niewiadomą jest tempo realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy wstrzymaliśmy wszystkie przedsięwzięcia do końca roku, a ewentualne zmiany decyzji w tym zakresie będą zależne od stopnia powrotu obrotów do tych, z okresu sprzed pandemii oraz renegocjacji warunków planowanych otwarć z wynajmującymi. W jednym z przypadków, gdzie wynajmujący prezentował stanowisko że „nic się na rynku nie wydarzyło” zmuszeni byliśmy odstąpić od umowy. Nasz pierwotny plan na ten rok zakładał otwarcie jeszcze sześciu obiektów.

Restart nie oznacza końca problemów związanych z epidemią. - Z niepokojem będziemy obserwować nadchodzące miesiące i nawet nie będę spekulował, jak duże będą spadki w czerwcu br. w porównaniu do czerwca w roku ubiegłym - mówi Bertrand Jasiński. Jak wyjaśnia, pod względem liczby organizowanych imprez urodzinowych czerwiec dla sal zabaw jest miesiącem numer 1 w całym roku kalendarzowym, ponieważ rodzice dzieci urodzonych w wakacje planują i organizują imprezy przed okresem urlopowym.

- W tym roku urodzin w czerwcu nie będzie z dwóch powodów - mówi Bertrand Jasiński. - Po pierwsze planuje się je z pewnym wyprzedzeniem, po drugie rodzice biorą pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Pandemia nie zniknęła. To, co obserwujemy wokół jest wyłącznie akceptacją życia w cieniu wirusa. Jestem przekonany, że goście Fikołków będą podejmować bardzo indywidualne decyzje związane ze stanem zdrowia i wieloma innymi warunkami. Wierzę, że nie zabraknie tych, którzy chętnie do nas wrócą po trzech miesiącach zamknięcia ale niewiadomą jest grupa tych, którzy pozostaną zachowawczy.

