Bez tradycyjnych wieszaków, za to z terminalami cyfrowymi. Oto nowy koncept spółki eobuwie.pl

Wybrane produkty dostarczane wprost do przymierzalni z ogromnego, trzypiętrowego magazynu mieszczącego blisko 250 000 pozycji? To rzeczywistość pierwszego stacjonarnego salonu z odzieżą premium – MODIVO. W warszawskiej Galerii Młociny uruchomiono sklep, jakiego dotychczas nie było – bez wyeksponowanych w przestrzeni sprzedaży ubrań, za to z 21 specjalnie zaprojektowanymi terminalami cyfrowymi, dzięki którym klienci mają dostęp do niespotykanej dotychczas oferty, dostępnej na miejscu.

Koncepcja autorskiego salonu MODIVO zrodziła się w spółce eobuwie.pl. Jest rozwinięciem uruchomionej platformy internetowej Modivo.pl, oferującej ubrania 200 marek typu premium. Oficjalna premiera stacjonarnego sklepu miała miejsce 8 września b.r.

Branża modowa stanowi ważny sektor gospodarki. Z analizy PwC Polska dotyczącej wpływu koronawirusa na rynek modowy wynika, że 81 proc. Polaków odwiedza centra handlowe głównie w celu nabycia odzieży, obuwia lub dodatków, przeznaczając na zakupy w tym sektorze 7 proc. dochodów. To więcej niż np. przeciętne wydatki na kwestie zdrowotne.

Pandemia wstrząsnęła branżą, natomiast wyniki footfallu wskazują, że między 17 a 23 sierpnia odwiedzalność obiektów handlowych osiągnęła średnio 84-93 proc. wartości ubiegłorocznych, w zależności od dnia. Po okresie lockdownu klienci chcą z powrotem przymierzać i kupować, a sektor modowy z podwójną siłą szuka nowych pomysłów na przeniesienie doświadczeń znanych z online do fizycznych przestrzeni handlowych.

Spółka eobuwie.pl pod szyldem MODIVO uruchomiła premierowy, stacjonarny salon odzieżowy typu premium. W jego wnętrzu nie ma tradycyjnych wieszaków. Proces wyboru i zamawiania ubrań odbywa się z poziomu cyfrowych terminali, a wybrane produkty są dostarczane prosto do przymierzalni ze zlokalizowanego na zapleczu magazynu. Ten zajmuje trzy piętra i mieści blisko 250 tys. pozycji (butów i ubrań), z czego około 50 tys. stanowi odzież. To blisko 20-25 proc. pełnej oferty Modivo.pl. Rzeczy, których nie ma fizycznie w magazynie, można zamówić do sklepu i przymierzyć w kolejnych dniach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Naszym motorem napędowym są innowacje. Przy realizacji każdego kolejnego projektu chcemy dostarczać klientom nowych, niespotykanych dotąd doświadczeń zakupowych. Stawiamy na pełną integrację kanałów sprzedaży. Coraz więcej klientów ceni jakość doświadczenia zakupowego co najmniej na równi z samymi produktami. Doceniają nowości technologiczne i świadomie dysponują swoim czasem. Technologia wpływa na ich zachowania w coraz głębszym stopniu - np. robiąc zakupy, przeglądają oferty sklepu internetowego, porównują ceny i oglądają produkty stacjonarnie - wyjaśnia Konrad Jezierski, Head of Retail w eobuwie.pl



- Klienci uwielbiają i potrzebują na miejscu czuć, dotykać i przymierzać wybrane produkty. Chcą też korzystać z szybkich oraz wygodnych procesów, które znają z kanałów online. Połączenie internetu, rozwiązań IOT, funkcji społecznych i sprzedaży stacjonarnej to pole, na jakim technologia Nanovo oraz doświadczenie zespołu sprawdzają się najlepiej. Ten projekt jest bardzo ważny, gdyż technologicznie należy go pozycjonować w zupełnie nowej kategorii. Od wdrożenia MODIVO definicja cyfrowych kanałów w fizycznych powierzchniach handlowych nabiera nowego znaczenia - mówi Dariusz Sobczak, członek zarządu Nanovo odpowiedzialny za rozwój produktów i usług spółki.