Bezpieczeństwo podstawą customer experience w centrach handlowych

We wszystkich trzech obiektach Gemini Holding bezpieczeństwo to dziś podstawa customer experience.

Centra handlowe należące do krakowskiego dewelopera efektywnie wykorzystały ostatnie miesiące, przygotowując się nie tylko do II-ej fali pandemii, ale także do sezonu grypowego, jaki tradycyjnie przynosi jesień. Bezpieczeństwo kupujących i pracowników we wszystkich trzech obiektach stało się kluczowe, do tego stopnia, że włączono je do customer experience galerii w Tychach, Tarnowie i Bielsku-Białej.

- Obecna sytuacja wymaga od nas innego, nowego spojrzenia na bezpieczeństwo zakupów. Elementy z nim związane i wynikające z rządowych wytycznych nie mogą być dodatkiem do działalności. Muszą się stać, przynajmniej przez jakiś czas, integralną częścią customer experiece galerii - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Powód? Jak zauważa Malcharek, stoi za tym troska o klienta, ale także o przyszłość całego rynku retail. - Klienci wybierają dziś chętniej te centra, które dają poczucie bezpieczeństwa, zapewniają komfort podczas zakupów, są przygotowane na dynamiczne zmiany i potrafią je szybko wdrożyć. Jeśli więc myślimy o utrzymaniu efektów, które po lockdownie już udało się osiągnąć, to na bezpieczeństwo musimy spojrzeć jako na jeden z najważniejszych elementów profootfallowych i proobrotowych. To obecnie także jeden z ważniejszych elementów, który buduje zaufanie oraz lojalność klienta - dodaje.

Jak to się robi w centrach Gemini Park? Przede wszystkim we wszystkich obiektach inwestora zaostrzono procedury związane z utrzymaniem czystości. Regularnie dezynfekowane są powierzchnie mające kontakt z dłońmi, czyli tzw. "gorące punkty, w tym m.in. klamki, poręcze czy przyciski windy. Regularną dezynfekcję przechodzi także strefa food court. Wzmożoną kontrolą czystości objęte są także toalety.

W każdym z centrów w strategicznych punktach galerii można znaleźć dyfuzory z płynem odkażających, klientom zapewniono w toaletach mydła przeciwbakteryjne. Oprócz tego bez trudu można zdobyć maseczki. W każdej z galerii kilka sklepów prowadzi ich sprzedaż, działają także maseczkomaty. W razie potrzeby obsługa sklepu dysponuje też nieodpłatnymi maseczkami. Centra Gemini Park poczyniły niezbędne zapasy zwłaszcza środków czystościowych i dezynfekcyjnych. Obiekty także na bieżąco dostosowują się do zmieniających się zasad. Doświadczenie zdobyte wiosną, pozwala szybko wprowadzać zmiany, także te związane m.in. z działalnością stref gastronomicznych.

