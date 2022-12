Według badania Deloitte w tym roku znaczną część budżetu na prezenty (42 proc.) wydamy w internecie. Serwis OLX podpowiada, co zrobić, by przedświąteczne zakupy były także bezpiecznie.

Okres przedświąteczny to czas wzmożonej pracy dla sprzedawców, kurierów, a także... internetowych oszustów.

Osoby, które wyłudzają dane od kupujących online, doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym charakteryzują się bożonarodzeniowe zakupy – w ramach nich wydajemy więcej, przez co częściej i swobodniej sięgamy po dane do naszej karty czy konta bankowego.

Nieuwaga podczas dokonywania kolejnej z rzędu transakcji może zostać wykorzystana w dotkliwy dla nas sposób.

Niestety, CERT Polska (z ang. Computer Emergency Response Team) – zespół reagujący na niebezpieczne zdarzenia w sieci – ostrzega, że liczba takich naruszeń z roku na rok rośnie.

Świąteczny wir przygotowań może uśpić naszą czujność. Warto zatem przypomnieć sobie o sygnałach ostrzegawczych, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z próbą oszustwa. To, co powinno nas zatrzymać przed szybkim kliknięciem w baner „Kup”, to szczególnie atrakcyjne oferty. Informacja o produkcie tańszym o znacznie większą sumę niż w innych ogłoszeniach powinna nas raczej zaniepokoić, a nie skłonić do podjęcia szybkiej decyzji zakupowej, napędzanej chęcią skorzystania z „niepowtarzalnej okazji”.

Jako OLX pracujemy nad rozwojem mechanizmów, które ochraniają sprzedających i kupujących w serwisie i aplikacji. Okres przedświąteczny jest czasem wzmożonej aktywności internetowych oszustów namawiających użytkowników do tego, by rezygnowali z bezpiecznych form płatności. Wystrzegajmy się kontaktu z osobami, które ponaglają nas do jak najszybszej wpłaty z góry lub proszą o dokonywanie płatności poprzez otrzymany od nich link – zamiast tego skorzystajmy z bezpiecznej opcji płatności dzięki Przesyłkom OLX – mówi Ewa Lepczyk-Żerdzicka, Security Team Leader w OLX.

W okresie przedświątecznym w serwisie OLX najczęściej wyszukiwane przedmioty to ubrania, zabawki, sprzęt RTV i AGD oraz kosmetyki i perfumy. Ale w grudniu nie szukamy w internecie jedynie prezentów! Chcących wyjechać gdzieś na święta, Sylwestra bądź zbliżające się ferie zimowe, OLX przestrzega przed ofertami noclegów w bardzo atrakcyjnych cenach. Nasz niepokój powinna wzbudzić również prośba właścicieli obiektów o przelew całej kwoty z góry pod pretekstem kolejki chętnych na to miejsce turystów. Zawsze sprawdzajmy obiekty noclegowe w innej dostępnej bazie, by zweryfikować ich istnienie i dokładną lokalizację i nigdy nie wpłacajmy całej kwoty z góry.

Warto również uważać na ataki phishingowe, czyli próby wyłudzenia danych poprzez podszywanie się pod popularne serwisy i instytucje. Kliknięcie w link przesłany przez obcy numer w formie SMS–a może skończyć się utratą środków na koncie. Należy pamiętać, że marki takie jak OLX, a także różnego rodzaju instytucje zaufania publicznego (m.in. gazownie, elektrownie, banki), nigdy nie przesyłają swoim klientom ponagleń do zapłaty w formie wiadomości na komunikatorze lub w SMS-ie. Linki, które nie wzbudzają naszego zaufania, powinniśmy jak najszybciej zgłaszać, aby uchronić przed wyłudzeniem – i, co za tym idzie, stresem przed świętami – także innych użytkowników internetu.

