Bezpieczne zakupy pod jednym dachem. W Blue City wdrożono dodatkowe procedury

Klienci Blue City pod jednym dachem załatwią nie tylko potrzebne sprawunki, ale również sprawy bankowe.

- Być może niektórzy wciąż mają w pamięci zatłoczone Blue City. W tej chwili jednak wygląda to zupełnie inaczej. Większość sklepów i duża część centrum handlowego jest zamknięta. Dlatego zakupy można u nas zrobić w komfortowych warunkach, choć mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaprosić naszych klientów do wszystkich sklepów, restauracji i miejsc rozrywki – mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City sp. z o.o.

W centrum działa jedyny w Warszawie supermarket EUROSPAR, w którym dostępny jest szeroki wybór świeżych produktów. Na miejscu wypiekane jest pieczywo. Duży wybór artykułów znajdą tu dla siebie weganie i wegetarianie. Czynny jest również The House of Chesse, gdzie oprócz serów z różnych stron świata, można się zaopatrzyć we francuskie, włoskie i hiszpańskie wędliny, a także oliwy, makarony i sosy do nich, octy balsamiczne, konfitury. Część to produkty ekologiczne. Otwarta jest Cukiernia Cieślikowski, która zaprasza na świąteczne baby i mazurki, a wino można kupić w sklepie „Białe czy Czerwone”.

Do wyboru klientów pozostają na bieżąco zaopatrywane aż trzy drogerie i apteka: Super Pharm, Hebe i Rossmann. Właściciele zwierząt znajdą dla swoich podopiecznych w czynnym sklepie zoologicznym Kakadu żywność i niezbędne akcesoria. W Blue City działa również Punkt Odbioru Zamówień IKEA oraz pralnia. Otwarte są banki: Citi Handlowy, BNP Paribas, mbank, Getin Banki i Millenium.

- Uważnie obserwujemy rozwój wypadków i stosujemy się do wytycznych organów administracji państwowej i samorządowej. Wszyscy nasi najemcy, którzy mogą mieć otwarte lokale, dbają o bezpieczeństwo klientów i pracowników zgodnie z wprowadzonymi 1 kwietnia zaleceniami – mówi Yoram Reshef.

W Blue City wdrożono dodatkowe procedury i czynności dotyczące utrzymania czystości. Służby sprzątające dezynfekują powierzchnie wspólne, poręcze metalowe i poręcze schodów ruchomych, kosze na śmieci oraz automatyczne kasy parkingowe. Personel serwisowy został wyposażony w maski i rękawiczki ochronne.

W centrum znajduje się również Przychodnia Enel Med, do której dostęp jest całkowici oddzielony od pozostałych otwartych części centrum. Pacjenci przechodzą do przychodni osobnymi korytarzami i windą.

Do Blue City można obecnie wejść od ul. Opaczewskiej (dostępny jest parking zewnętrzny) lub z parkingu podziemnego. W wejściach zostały umieszczone dyspensery ze środkami odkażającymi.