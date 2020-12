Bezpieczne zakupy w internecie przed świętami

Grudzień to wyjątkowy czas, w którym chcemy obdarować naszych najbliższych prezentami. Ponad 70 proc. z nas planuje kupić świąteczne podarunki w e-sklepach – wynika z badania postaw konsumenckich wykonanego przez UCE Research i Grupę BLIX. Warto jednak pamiętać, że koniec roku to także okres żniw dla internetowych przestępców. Jak się przed nimi ustrzec? Oto kilka prostych kroków, które każdy możemy podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo przed, w trakcie i po zakupach.

Wybierając e-sklepy, w których chcemy zostawić nasze pieniądze, ale również nasze dane zastanówmy się nad ich wiarygodnością. Nikt nie zrobiłby zakupów w nieoznakowanym sklepie mającym zabite deskami okna, tak samo jest w Internecie. Jeżeli coś nie wygląda bezpiecznie, prawdopodobnie takie nie jest.

Wybieraj sprawdzonych sprzedawców

Będąc na stronie sklepu warto sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane – czy nazwa strony zaczyna się od „https://”. Ponadto, należy zwrócić uwagę, czy witryna posiada certyfikat bezpieczeństwa, czyli – w praktyce kłódkę poprzedzającą adres witryny – wskazuje Arkadiusz Sadkowski, Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, ODO 24.

Nie klikaj w podejrzane linki

Cyberprzestępcy często wysyłają e-maile phishingowe. Wiadomości są tak zaprojektowane, aby wyglądały na pochodzące od sprzedawców detalicznych. Zawierają one jednak złośliwe linki lub proszące o podanie danych osobowych lub finansowych. Działające zgodnie z prawem firmy nie wysyłają e-maili z prośbą o podanie takich informacji. Chcąc wejść na stronę sklepu, wpiszmy jego adres sami albo skorzystajmy z wyszukiwarki Google.

Pamiętaj o silnym haśle

Przy zakładaniu konta w sklepie internetowym istotne jest ustawienie odpowiedniego hasła – złożonego i przynajmniej ośmioznakowego. Im bardziej będzie skomplikowane, tym trudniej będzie je odgadnąć.

Dobrą praktyką jest zabezpieczanie się dwuetapowym logowaniem do serwisów sklepowych oraz bankowych. Taki rodzaj autoryzacji wymaga do zalogowania więcej informacji w celu naszej weryfikacji (np. kod sms). W przypadku, gdy ktoś pozna nasze hasło, nie będzie miał dostępny do naszego konta – mówi Arkadiusz Sadkowski.

Sprawdzaj, komu tak naprawdę płacisz

Robiąc zakupy poprzez polskie serwisy często mamy możliwość płacenia Blikiem. Jest to szybka i bezpieczna płatność, warto jednak sprawdzać w aplikacji telefonu, jaką kwotę i komu przekazujemy. Jeżeli decydujemy się na płatność kartą płatniczą w momencie autoryzacji płatności sprawdzajmy, czy rzeczywiście finalizujemy właściwą transakcję. Przelewem należy płacić tylko w serwisach oferujących ochronę kupującego.

Mały sklep przyjmujący wyłącznie przelewy powinien wydać nam się podejrzany. Logując się do banku pamiętajmy o sprawdzeniu czy domena faktycznie należy do banku, a następnie czy rzeczywiście zlecamy przelew, a nie np. autoryzujemy zaufanego odbiorcę. W przypadku, kiedy nie stosujemy autoryzacji dwuskładnikowej do bankowości, a przestępca ma nasze dane do logowania oraz jest tzw. zaufanym odbiorcą, może wykonywać przelewy z naszego konta bez konieczności autoryzacji – wskazuje Arkadiusz Sadkowski.