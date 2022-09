Bezpieczny powrót do szkoły z centrum handlowym Westfield Arkadia

Miasteczko Ruchu Drogowego, spotkanie ze strażakami i zbiórka krwi – te i inne atrakcje zostały zaplanowane przez centrum handlowe Westfield Arkadia w ramach wydarzenia „Back to school”.

W piątek i sobotę, 9 i 10 września, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, centrum przygotowało wiele niespodzianek z myślą o dzieciach, młodzieży i ich rodzicach.

Celem akcji jest zarówno edukacja, budowanie poczucia odpowiedzialności, jak i rozbudzanie kreatywności wśród najmłodszych.

W piątek, 9 września wszyscy chętni będą mogli oddać krew w krwiobusie w ramach zbiórki organizowanej we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”. Jest to kolejna okazja, by zwrócić uwagę na szczególną rolę krwi – jest ona niezbędna, by skutecznie ratować zdrowie i życie ludzi. Ponadto tego i kolejnego dnia wszyscy chętni będą mogli wykonać bezpłatne, profilaktyczne badanie poziomu witaminy D w busie uPacjenta, a jego wyniki będą dostępne online już kolejnego dnia. Warto je wykonać przed zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, ponieważ niski poziom witaminy D w organizmie może wpływać na zwiększoną podatność na infekcje i przeziębienia.

Kolejne atrakcje zostały zaplanowane na sobotę, 10 września. Na terenach zielonych przed Westfield Arkadia stanie Miasteczko Ruchu Drogowego przygotowane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzieci będą mogły w nim zdać zarówno teoretyczny, jak i praktyczny egzamin na kartę rowerową. Przed centrum handlowym pojawi się również wóz strażacki, w którym dzieci będą mogły spotkać się ze strażakami oraz obejrzeć sprzęt, w który jest on wyposażony. Tego dnia odbędą się także warsztaty pod okiem animatorki-plastyczki, podczas których najmłodsi samodzielnie wykonają przybory szkolne, takie jak np. okładki na książki, stemple z imionami czy plany lekcji. Będzie to również okazja do zabawy i ćwiczeń w strefie gier plenerowych. Na dzieciaki będą czekały m.in. deska równoważnia, tor przeszkód, limbo, krykiet oraz jenga i domino XL.

Westfield Arkadia jest zaangażowanym inicjatorem lokalnych aktywności, dlatego przygotowaliśmy wydarzenie, podczas którego dzieci będą mogły m.in. zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wziąć udział w egzaminie na kartę rowerową, a wszyscy chętni oddadzą krew w krwiobusie czy zbadają tak ważny dla naszego zdrowia poziom witaminy D. Celem organizowanego przez nas wydarzenia jest aktywizacja mieszkańców Warszawy poprzez edukowanie o bezpieczeństwie i profilaktyce zdrowotnej – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Wydarzenie „Back to school” zostało objęte patronatem Aleksandra Ferensa, burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, Pawła Michalca, burmistrza dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Krzysztofa Strzałkowskiego, burmistrza dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

