Bezpłatna mammografia dla klientek Atrium Copernicus w Toruniu

Mammobus koło Atrium Copernicus będzie dostępny 9 września, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia - przypomina Atrium Copernicus.