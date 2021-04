Białostocka Alfa Centrum z nowym najemcą spożywczym

Sklep posiada 5 kas, oferuje również sprzedaż internetową z dostawą do klienta. Klienci mają do dyspozycji szeroki wybór warzyw i owoców, wyrobów tradycyjnych, nabiałowych, regionalnych oraz towarów spożywczych, alkoholowych, chemicznych i przemysłowych. Dostępny jest również duży wybór produktów marki własnej SPAR.

- Jestem bardzo zadowolony z dynamiki rozwoju sieci SPAR w Polsce w tym roku. Kolejno dołączają do nas nowe placówki, prowadzimy też coraz więcej rozmów z zainteresowanymi przedsiębiorcami. To bardzo budujące, jak niezwykle jest rozwinięta lokalna przedsiębiorczość w Polsce – Polacy, to świetni biznesmeni. Połączenie takich możliwości z korzyściami oferowanymi przez sieć SPAR daje istotne przewagi konkurencyjne – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

