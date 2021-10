Biedronka chce otworzyć w tym roku 100 sklepów

W ciągu 9 miesięcy 2021 r. Biedronka osiągnęła 10,6 mld euro sprzedaży.

Licząc w złotych, sprzedaż rok do roku wzrosła o 10,3 proc., a LfL wzrosła o 7,8 proc.

EBITDA Biedronki osiągnęła 972 mln euro, co oznacza wzrost o 6,4% rok do roku (+9,4% przy stałym kursie wymiany).

Marża EBITDA wyniosła 9,1% wobec 9,2% rdr.

W tym roku sieć chce otworzyć w sumie 100 sklepów netto i ok. 300 wyremontować.

Biedronka zwiększyła sprzedaż w 9 miesięcy o 10,3%, w tym LFL o 7,8%, licząc w walucie lokalnej. W przeliczeniu na euro sprzedaż wyniosła 10,6 mld euro i była o 7,3% wyższa niż w ciągu 9 miesięcy 2020 roku.

W samym trzecim kwartale sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 11,2% przy LFL o 8,1%. W przeliczeniu na euro sprzedaż wyniosła 3,6 mld euro, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biedronka chce w całym 2021 r. otworzyć ok. 100 nowych sklepów netto i ok. 300 wyremontować. Do końca września sieć otworzyła netto 59 sklepów (w sumie 75) i przebudowała 232.

CAPEX na cały 2021 r. na sieć Biedronka wyniesie ok. 239 mln euro.