Biedronka i Glovo dostępne na polskich plażach. Do tego warzywniaki i mobilne outlety

Biedronka i Glovo uruchamiają punkty odbioru zamówień na plażach. Letnia oferta firm to także specjalny autobus oraz zewnętrzne warzywniaki i mobilne ciężarówki wyprzedażowe.

Klienci Biedronki korzystający z aplikacji Glovo mogą zamówić produkty prosto do trzech punktów odbioru na gdańskich plażach Brzeźno i Jelitkowo.

Ponadto od 1 lipca do 31 sierpnia sklepy Biedronka w nadmorskich miejscowościach turystycznych wyposażone będą w zewnętrzne warzywniaki.

Z kolei do mniejszych miejscowości wyruszyły Mobilne Outlety Biedronki.

Szybka, 15-minutowa dostawa realizowana jest do trzech punktów zlokalizowanych na plażach w poniższych koordynatach:

Brzeźno: 54.42932, 18.59221

Brzeźno: 54.42294, 18.60341

Jelitkowo: 54.4135, 18.62417

Warzywniaki z logo Biedronka

Łatwiej będzie nie tylko na plażach - jest też dobra wiadomość dla miłośników świeżych warzyw i owoców. Od 1 lipca do 31 sierpnia sklepy w nadmorskich miejscowościach turystycznych wyposażone będą w zewnętrzne warzywniaki, dzięki któremu klienci będą mogli kupić ulubione świeże produkty bez wchodzenia do środka sklepu. Lokalizacje sklepów z zewnętrznymi warzywniakami:

ul. B. Chrobrego 4, 76-032 Mielno

ul. Wyzwolenia 8, 78-131 Dźwirzyno

ul. B. Chrobrego 18, 78-111 Ustronie Morskie

ul. J. Słowackiego 8A, 72-420 Dziwnów

Autobus dowiezie do Biedronki

Już od 27 czerwca do 22 sierpnia wypoczywający w Łebie mogą skorzystać ze specjalnego autobusu, którym łatwo dojadą do sklepu położonego na obrzeżach miasta. Pojazd jest dobrze oznaczony i kursuje w godzinach popołudniowych codziennie, z wyjątkiem niedziel niehandlowych. Bilet na przejazd kosztuje jedynie symboliczną złotówkę.

Wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku, dlatego chcemy, by nasi klienci jak najwygodniej i najszybciej mogli zrobić konieczne zakupy i by jak najdłużej mogli cieszyć się z wyczekiwanego odpoczynku. Sieć Biedronka na rozpoczęcie wakacji wprowadza szereg udogodnień nie tylko w turystycznych miejscowościach nad morzem ale również w innych częściach kraju - mówi Anna Pilarczyk, regionalny menedżer ds. Marketingu Operacyjnego w sieci Biedronka.

Mobilne Outlety Biedronki

By umożliwić klientom zakupy produktów przemysłowych nie tylko w sklepach stacjonarnych, śladem działań z poprzednich lat do mniejszych miejscowości wyruszyły Mobilne Outlety Biedronki. W okresie od drugiej połowy czerwca do końca lipca bieżącego roku naczepy wyprzedażowe będą obecne w 16 sklepach.

Outlet Biedronki. Fot. mat. pras.

Przyczepy wyprzedażowa to mobilna formuła sprzedaży zapewniająca dostęp do art. non-food oraz tekstyliów w cenie niższej nawet o 50%. Każda naczepa ma powierzchnię 36 metrów kwadratowych i pomieści 15 palet towaru. By zwiększyć komfort zakupów, przyczepy wyposażone są w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, a także klimatyzację.

Mobilne Outlety Biedronki. Fot. mat. pras.

Dodatkowo, przed 54 sklepami w różnych częściach kraju staną namioty wyprzedażowe, wypełnione wszelkiego rodzaju rozmaitościami przemysłowymi.

Biedronki otwarte całą dobę

W okresie wakacyjnym 11 sklepów zlokalizowanych w miejscowościach nadmorskich czynnych będzie dla wygody klientów całą dobę, z wyjątkiem niedziel niehandlowych.