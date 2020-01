Biedronka i Jysk wybrały Galerię Tarnovia

Ulubieniec Polaków – Biedronka – zastąpił w roli operatora spożywczego market sieci Carrefour, która podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich swoich sklepów w Tarnowie. Biedronka działa na powierzchni ponad 1 tys. mkw. W placówce funkcjonuje – stosowana tylko w wybranych lokalizacjach – lada mięsna, która jest dla klientów dodatkowym udogodnieniem. Nowy najemca zadziałał na klientów jak magnes, wzbudzając ogromne zainteresowanie. W dniu otwarcia Biedronki odwiedzalność Galerii Tarnovia wzrosła o 45 proc. względem porównywalnego dnia (30.12) w 2018 roku. Trend rosnący utrzymuje się do tej pory na poziomie +10 proc.

Pod koniec grudnia eksperci CREAM Property Advisors podpisali także umowę z siecią sklepów typu dom i ogród – Jysk. Nowy najemca będzie miał do dyspozycji niemal 1,3 tys. mkw. i otworzy swój lokal w tym roku.

– Umowa podpisana z siecią Jysk pozwala poszerzyć ofertę o nowy segment, którego do tej pory brakowało w Galerii Tarnovia. Jysk to marka lubiana, która stanowi destynację zakupową dla wielu klientów i jest kolejnym nowym, mocnym najemcą, który w ostatnim czasie dołączył do projektu – komentuje Daria Górniak, leasing manager, CREAM Property Advisors, odpowiedzialna za podpisanie umowy.

­– Rok 2019 był przełomowy dla Galerii Tarnovia. Dokonaliśmy totalnej przebudowy tenant mix. Od momentu przejęcia zarządzania przez CREAM Property Advisors wynajęliśmy łącznie ponad 7 tys. mkw., co stanowi ponad 40 proc. powierzchni GLA. Wprowadziliśmy dużych, silnych, sieciowych najemców – Biedronkę i Jyska w miejsce dawnego operatora spożywczego, przedłużyliśmy współpracę z międzynarodowymi firmami takimi, jak: New Yorker, Rossmann, Douglas, Deichmann czy CCC. Część z nich otworzy sklepy w większych lokalach i w najnowszych konceptach aranżacyjnych. Przed nowym rokiem projekt odnotował wzrost odwiedzalności o ponad 45%, a jeszcze nie wszystkie zamiany, mimo że poparte podpisanymi umowami, się zadziały. W planach na najbliższe miesiące mamy dalszy rozwój oferty i stworzenie silnej strefy gastronomiczno-rozrywkowej – podsumowuje Grzegorz Mroczek, wiceprezes firmy CREAM Property Advisors, która odpowiada za zarządzanie centrum.

W podpisaniu umowy pośredniczyli prawnicy z firmy CREAM Legal.

Galeria Tarnovia działa na rynku od 2009 roku. Przez te lata wypracowała pozycję centrum, w którym działają silne, międzynarodowe marki z jedynymi sklepami w Tarnowie. Oprócz H&M, New Yorker czy Lee/Wrangler są to m.in.: Taranko, Femestage by Eva Minge, Carry, Briju, Esotiq czy kino Cinema3D.

W Galerii Tarnovia na ponad 17 tys. mkw. powierzchni handlowej działa 60 sklepów. Centrum handlowe mieści się przy ulicy Krakowskiej 149. W 30-minutowej strefie oddziaływania Galerii Tarnovia mieszka przeszło 270 tys. osób, a w 10-minutowej strefie – blisko 90 tys. osób.