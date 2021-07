Biedronka i Makalu już są. Wkrótce HalfPrice i CCC zawiną do Portu Łódź

Centra handlowe ze względu na ograniczenie swojej działalności w wyniku pandemii, przez ostatni rok odnotowały znaczne spadki odwiedzalności.

Według raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych ruch klientów od marca do końca 2020 r. był niższy średnio o 32 proc. a w newralgicznych miesiącach spadał nawet o ok. 75 proc.

Dotychczasowe wyniki za obecny rok napawają optymizmem, ponieważ zauważalna jest tendencja wzrostowa odwiedzalności galerii handlowych.

Port Łódź ostatnie pięć miesięcy bieżącego roku zamknął na plusie w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Maj 2021 r. okazał się bardzo dobrym miesiącem dla łódzkiego centrum, w tym czasie odwiedziło je blisko 40 proc. klientów więcej niż w maju 2020 r. a także o kilka procent więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Pod względem footfall’u dobrze kształtuje się również czerwiec. Centrum podsumowało ostatni miesiąc z 17 proc. wzrostem odwiedzalności w stosunku do czerwca 2020 r.

- Centra handlowe powoli wychodzą z pandemicznego dołka, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że przed nami bardzo długi proces by chociaż częściowo odrobić straty powstałe w wyniku pandemii i lockdownów. Port Łódź z kryzysu nie wyszedł bez szwanku, ale w miarę obronną ręką, odnotowując najniższy w Łodzi spadek liczby klientów. Wpływ na to miało kilka czynników, za które klienci bardzo nas cenią. Po pierwsze obecność sklepu IKEA, którego w większości nie obejmowały ograniczenia w działalności handlowej. Po drugie parking na ponad pięć tysięcy miejsc i szerokie alejki w pasażach, co gwarantowało poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas zakupów, szczególnie w okresach, gdy centra handlowe funkcjonowały w pełnym zakresie usług, ale w ścisłym reżimie sanitarnym – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pierwsze półrocze tego roku to dla Portu Łódź także nowe umowy najmu. W marcu swój sklep na terenie Centrum otworzyła popularna Biedronka. Nowy operator spożywczy zajął powierzchnię 1 000 mkw. i tym samym uzupełnił ofertę Portu Łódź o asortyment spożywczy. W maju tego roku w Centrum pojawiła się marka Makalu oferująca modę damską. Do nowego sklepu w łódzkim centrum zaprasza też sieć piekarni i cukierni „Z pieca rodem”. Już niedługo w portfolio Portu Łódź znajdą się kolejni najemcy.