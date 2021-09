Biedronka jak Lisek? Sieć dyskontów otwiera "ciemne sklepy"

Specjalna grupa kurierów zajmie się nową usługą oferowaną przez sieć sklepów Biedronka i firmę Glovo.

W ciągu 15 minut dostarczą produkty z mikrocentrów dystrybucyjnych Biedronka Express, do mieszkań i domów klientów.

Oznacza to, że Biedronka postawiła na rozwój w kierunku tzw. dark stores, czyli sklepów, do których klienci nie mają wstępu.

Teraz te same produkty w tych samych cenach, co w sklepach sieci Biedronka, będzie można zamawiać również za pośrednictwem aplikacji Glovo w ramach usługi Biedronka Express BIEK. Produkty będą odbierane z 15 mikrocentrów dystrybucyjnych działających w sześciu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi i szybko dostarczane klientom pod wskazany przez nich adres.

Jak wyjaśnia Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki, nowa usługa ultraszybkiej dostawy będzie dostępna przez siedem dni w tygodniu. Glovo dedykuje jej specjalną grupę kurierów, którzy w czasie 15 minut dostarczą produkty z mikrocentrów dystrybucyjnych Biedronka Express do mieszkań i domów klientów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy obie firmy współpracowały nad rozwojem e-sprzedaży, umożliwiając zakupy w czasie krótszym niż 60 minut w wielu lokalizacjach. To partnerstwo wzmacnia naszą wspólną wizję i umacnia zaangażowanie Glovo w Polsce oraz demokratyzację wygodnych i nowoczesnych zakupów - mówi Carlos Silván, dyrektor generalny Glovo Polska.

Oznacza to również, że portugalska sieć zdecydowała się wejść w sektor tzw. dark stores, czyli ciemnych sklepów. Polegają one na tym, że nie mają do nich wstępu klienci, a jedynie kurierzy, którzy w jak najkrótszym czasie mają dostarczyć zamówione produkty.

Sieć zaznacza, że uruchomienie nowej usługi nie zmienia zasad działania Sklepu Internetowego Biedronki w Glovo, który funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku we wszystkich stolicach polskich województw i innych dużych ośrodkach miejskich. Biedronka i Glovo obsługują klientów w ramach tej usługi już łącznie w 31 miastach: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Poznań, Katowice, Szczecin, Olsztyn, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Lublin, Białystok, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec, Zielona Góra, Rzeszów, Bielsko-Biała, Tychy, Częstochowa, Bytom, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Kielce i Opole.