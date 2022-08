Biedronka otwiera sklep internetowy

Sieć sklepów Biedronka uruchomi sklep internetowy pod nazwą Biedronka Home.

Dostęp do sklepu internetowego Biedronka Home na razie uzyskali pracownicy tej sieci i to oni mogą przetestować nową ofertę.

Biedronka Home oferuje obecnie niemal 1000 produktów, ale ich liczba będzie systematycznie wzrastać.

W internetowej Biedronce nie będzie można robić zakupów spożywczych.

Dostęp do sklepu internetowego Biedronka Home na razie uzyskali pracownicy tej sieci i to oni mogą przetestować nową ofertę. Dostęp do wersji roboczej strony internetowej otrzymał także portal spidersweb.pl, który informuje, że sklep ten ma zawierać przede wszystkim szeroko rozumiane produkty dla domu. Zostały one podzielone na dziewięć kategorii: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko, kultura i rozrywka oraz moda. Jak podaje portal Biedronka Home oferuje obecnie niemal 1000 produktów, ale sieć informuje pracowników, że ich liczba będzie systematycznie wzrastać.

W Biedronka Home będzie można kupić produkty marek własnych, takie jak akcesoria kuchenne Smukee, sprzęt AGD Hoffen, tekstylia damskie Tom&Rose, zabawki Elefun narzędzia Niteo oraz akcesoria sportowe Seven For 7, a także produkty firm trzecich, takich jak Ambition, MG Home, MPM, Fiskars oraz Puccini.

– Biedronka otwiera sklep online. Ale trochę słabo, że nie da się w nim robić zakupów spożywczych – skomentował utworzenie sklepu on-line przez Biedronkę Przemysław Pająk, redaktor naczelny portalu spidersweb.pl. Strona ma działać standardowo. Wchodzimy na stronę, za pomocą jednego kliknięcia wkładamy produkty do koszyka, a następnie podajemy adres wysyłki (domowy lub wybieramy konkretny paczkomat) i wybieramy jedną z trzech metod płatności: szybki przelew, karta płatnicza lub BLIK.

Właścicielem portugalskiej sieci Biedronka jest firma Jeronimo Martins. W drugim kwartale 2022 roku firma miała aż 173 mln euro zysku netto. To znacznie więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Sama Biedronka jest największą siecią w należącej do Portugalczyków grupie. Przychody działającej w Polsce sieci wzrosły w pierwszych sześciu miesiącach 2022 w krajowej walucie o 21,3 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku Biedronka otworzyła 40 sklepów i przeprowadziła modernizację 127 lokalizacji. Jednak właściciele postanowili zareagować na oferty konkurencji i otworzyć internetową Biedronkę Home.