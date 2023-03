Nowe Power Center realizowane w Ostródzie przez Acteeum ostatecznie kompletuje ofertę zakupową. Do ostródzkiego projektu dołączy Biedronka.

Komercjalizacja kompleksu została już niemalże ukończona, czego zwieńczeniem jest podpisana właśnie umowa najmu dzięki której do ostródzkiego projektu dołączy Biedronka.

Na powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. otworzy ona supermarket w najnowocześniejszym formacie.

Doskonale wpisze się w niezwykle atrakcyjną gamę marek, które przywitają klientów obiektu już wiosną 2024 roku.

Ostródzkie Power Center realizowane przez Acteeum to najatrakcyjniejsze centrum handlowe w regionie, nie tylko ze względu na jego ogromny rozmach i świetną lokalizację, ale także dzięki ofercie zakupowej, jaką już teraz skompletowało. Będą tam obecne najbardziej lubiane i oczekiwane marki. Najnowszą, która dołączyła do grona najemców jest operator spożywczy Biedronka, która w ostródzkim centrum handlowym otworzy supermarket o powierzchni 1260 mkw., zaprojektowany według swoich najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych klientom standardów.

Oferta Biedronki oraz innych popularnych sklepów – w tym pierwszego w Polsce, koncepcyjnego marketu Castorama, zapewnia, ze atrakcyjność ostródzkiego Power Center nie będzie miała sobie równych. Do projektu dołączyły bowiem także tak znane marki jak New Yorker, Smyk, CCC, Sinsay, Cropp, House, Media Expert, Martes Sport, 4F, Komfort, Rossmann, Diverse, a kilka innych marek jest na etapie podpisywania umów.

Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle dynamiczna realizacja projektu, która sprawia, że na ponad rok przed planowanym otwarciem obiektu, już niemal całość powierzchni została wynajęta, zaś prace budowlane rozpoczynają się właśnie zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu, planowane na wiosną 2024 otwarcie obiektu będzie niezwykłym sukcesem tak dla klientów jak i najemców.

To dla nas bardzo radosny i satysfakcjonujący moment. Dzięki podpisanej umowie najmu, oferta zakupowa naszego centrum handlowego w Ostródzie została niemal ostatecznego skompletowana - i to w spektakularny sposób! Największy i najnowocześniejszy w regionie supermarket Biedronka stanowi zwieńczenie atrakcyjnej, różnorodnej i przystępnej oferty obiektu, z której mieszkańcy Ostródy i otaczających miejscowości będą mogli skorzystać już wiosną przyszłego roku – mówi Mariusz Kowalczyk, Leasing Director, Acteeum Central Europe.

Ostróda Power Center będzie pierwszym i jednocześnie największym tego typu kompleksem handlowym w regionie. Projekt posiada prawomocne pozwolenie na budowę, która rozpocznie się już wiosną 2023. Będzie to obiekt o łącznej powierzchni ponad 27 tys. mkw. GLA, obejmującej ponad 15 tys. mkw. GLA parku handlowego, wolnostojący market Dom i Ogród Castorama. Oferta Parku Handlowego obejmie sklepy takich marek jak Biedronka, New Yorker, Smyk, CCC, Sinsay, Cropp, House, Media Expert, Martes Sport, 4F, Komfort, Diverse, Rossmann i innych. Obiekt zaoferuje także usługi dodatkowe takie jak restauracja drive-thru, stacja benzynowa, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, myjnię samochodową oraz ponad 700 miejsc parkingowych.

Kompleks powstanie przy głównej drodze wjazdowej do centrum miasta, bezpośrednio przy węźle dróg ekspresowych S7, łączącej Warszawę i Gdańsk oraz S16 prowadzącej do Olsztyna oraz Grudziądza. Lokalizacja obiektu jest także w naturalny sposób doskonale skomunikowana z Ostródą i regionem. Swym bezpośrednim zasięgiem Ostróda Power Center będzie obejmować ponad 120,000 mieszkańców, ponad 500,000 turystów odwiedzających to miast co roku a także niezwykle intensywny ruch tranzytowy tras S7 i S16.

Otwarcie Ostróda Power Center zaplanowano na wiosnę 2024.

