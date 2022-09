Sieć sklepów Biedronka kończy lato i wchodzi w jesienny sezon z 6 zupełnie nowymi oraz 3 zmodernizowanymi placówkami.

Otworzyły się sklepy w Krajniku Dolnym, Turku, Lipnicy, Wrocławiu, Odrzywole, Wałczu, Łodzi, Firleju i Rzeczniowie.

Z tej okazji klienci mogą skorzystać z promocji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

W tym tygodniu na mapie Polski pojawiło się aż 6 nowych sklepów sieci Biedronka. Klienci od 13 września mogą już robić zakupy w Krajniku Dolnym (woj. zachodniopomorskie), a od 15 września także w Lipnicy (woj. pomorskie), Wrocławiu (woj. dolnośląskie), Odrzywole (woj. mazowieckie), Firleju (woj. lubelskie) i Rzeczniowie (wo​​​​​​​​​​​​​​​j. mazowieckie).

Nowe placówki zostały zaprojektowane w najnowszym formacie 3.0, wykorzystującym ekologiczne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED czy urządzenia chłodnicze, w których zastosowano przyjazny dla środowiska naturalny gaz CO2. Dodatkowo w nowej placówce w Odrzywole zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania fotowoltaiczne. Placówki w Lipnicy, Odrzywole, Firleju i Rzeczniowie zostały również wyposażone w lubiane przez klientów tradycyjne lady, w których znajdą świeże wędliny, mięsa i sery najwyższej jakości.

Biedronka nie tylko otwiera nowe placówki, ale także stale modernizuje te już istniejące – po krótkiej przerwie, klienci sieci Biedronka będą również mogli wrócić do robienia zakupów w bardziej komfortowych warunkach w sklepach w Turku (woj. wielkopolskie), Wałczu (woj. zachodniopomorskie) i Łodzi (woj. łódzkie).

Biedronka nie tylko dba o ekologiczne rozwiązania w swoich sklepach i wygodę klientów, ale również o dopasowanie do lokalnych potrzeb. Tym samym sklep we Wrocławiu będzie pierwszym w tym mieście sklepem sieci w formacie ultra mini, w którym pobliscy mieszkańcy zrobią szybkie i wygodne zakupy.

Cieszymy się z otwarcia nowych sklepów, które umożliwią naszym klientom z różnych zakątków Polski jeszcze łatwiejszy dostęp do artykułów, których potrzebują. To z myślą o nich tworzymy nowe punkty sieci Biedronka w całej Polsce i modernizujemy te dotychczasowe m.in. poprzez wprowadzanie kolejnych ekologicznych rozwiązań, tworzenie lad tradycyjnych oraz stałe zwiększanie liczby kas samoobsługowych, których mamy już niemalże 10 000 w 2500 sklepach. Nowo otworzone i wyremontowane sklepy to także kilkadziesiąt dodatkowych miejsc pracy - mówi Marek Ryński, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci sklepów Biedronka.

Wizyta w nowych sklepach to także okazja do zakupienia produktów w atrakcyjnych cenach. Oferty promocyjne obowiązują do 17 września lub do wyczerpania zapasów.​​​​​

