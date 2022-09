Biedronka podsumowuje zrównoważony rozwój dla dobra wspólnego

Biedronka opublikowała najnowszy, trzeci już, raport zrównoważonego rozwoju za 2021 rok.

Jego podtytuł „Dla dobra wspólnego” bardzo dobrze podkreśla najważniejsze priorytety zaangażowania społecznego i środowiskowego, które są filarami strategii zrównoważonego rozwoju największej w Polsce sieci handlowej.

Oficjalna prezentacja raportu ma miejsce podczas odbywającego się w Karpaczu XXXI Forum Ekonomicznego, którego jednym z partnerów jest sieć Biedronka.

Raport Biedronki podzielono na rozdziały odpowiadające filarom strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu, czytelnik ma możliwość dokładnego przeanalizowania działań podejmowanych przez Biedronkę w 5 kluczowych obszarach. Zakładają one realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach prowadzonej przez nią aktywności biznesowej. Wśród najważniejszych dokonań Biedronki w 2021 r. znalazły się m.in:

wprowadzenie systemu Nutri-Score na pierwszych 60 opakowaniach marki własnej, zaangażowanie się w ochronę zagrożonych gatunków razem z klientami, całkowite wycofanie się ze sprzedaży świeżych jaj z hodowli klatkowej na 4 lata przed zadeklarowanym terminem, wprowadzenie piktogramów ułatwiających segregację odpadów na 5350 produktach marki własnej, ograniczenie śladu węglowego o 45 proc. w porównaniu do 2017 roku, łącznie 163,7 mln złotych przekazanych na kampanie i projekty społeczne, 50 mln złotych przekazanych na działalność Fundacji Biedronki oraz wsparcie 3 najważniejszych inicjatyw charytatywnych w Polsce – Caritas, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Szlachetnej Paczki.





Rozumiemy odpowiedzialność, którą przed nami stoi. Dlatego angażujemy się dla dobra wspólnego na wielu polach, które często nie wynikają z naszych biznesowych aktywności. Nasz model współpracy z organizacjami społecznymi bardzo często zakłada angażowanie klientów do działania. Wierzymy, że w ten sposób razem możemy przyczyniać się do edukacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR w sieci Biedronka.

Jak ważne jest to, że Biedronka działa z troską o wspólne dobro świadczą kolejne dane. 55 proc. Polaków deklaruje, że Biedronka jest ich głównym sklepem, w którym robią zakupy, a dla aż 77 proc. Polaków miejscem, w którym zazwyczaj się zaopatrują. Z kolei 96 proc. gospodarstw domowych przynajmniej raz zawitało do Biedronki w 2021 roku. To niesie za sobą dużą odpowiedzialność, którą Biedronka podejmuje angażując się w działania społeczne, a także płacąc w Polsce należne podatki. Sieć jest jednym z największych płatników podatku CIT, za rok 2021 zapłaciła ponad 0,7 mld zł do Skarbu Państwa.

