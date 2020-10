Biedronka przygotowała już 400 sklepów do całodobowej pracy

W ramach Akcji 24 sieć Biedronka powiększa liczbę placówek, które są czynne przez całą dobę. Od tego tygodnia jest już ich ponad 400 w całej Polsce, dodatkowo ponad 2350 sklepów sieci jest czynnych co najmniej do godz. 23:30.

- Przygotowaliśmy już ponad 400 sklepów do całodobowej pracy. W ten sposób ruch klientów powinien rozłożyć się w sklepach bardziej równomiernie, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę kupujących. Mamy też specjalne oferty, które sprawią, że zakupy w Biedronce będą nie tylko bezpieczniejsze, ale też bardziej opłacalne - mówi Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.

Nowością jest promocja dla klientów którzy zdecydują się na wizytę w sklepach sieci Biedronka w godzinach między 22:00 a 6:00 rano. Mogą oni liczyć na to, że przy zakupie produktów za 99 zł z kartą Moja Biedronka otrzymają voucher na 15 zł do wykorzystania przez następne 2 dni na kolejne zakupy przy kwocie co najmniej 99 zł.