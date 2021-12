Biedronka, Rossmann, Pepco, Jysk, Media Expert wśród najemców nowego N-Parku

Firma Napollo, pomysłodawca sieci parków handlowych N-Park tym razem skierowała swoją uwagę na podwrocławskie Łany.

Właśnie tam trwa budowa obiektu typu convenience, a także etap wprowadzania wszelkich udogodnień dla mieszkańców, którzy będą klientami N-Parku.

W ostatnich latach Czernica rozwija się bardzo dynamicznie głównie w zakresie bazy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, infrastruktury drogowej i połączeń kolejowych - już w tym momencie żyje tu prawie 18 tys. mieszkańców, z czego tylko w przeciągu kilku ostatnich lat nastąpił najbardziej wyraźny wzrost bo aż 70%. - wg danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2020, gmina Czernica jest na 1 miejscu w kraju pod kątem „Salda migracji na 1000 osób”. Gmina Czernica to również rozwijające się miejsce z potencjałem biznesowym, za którym idą także dynamizujące się potrzeby klientów. W Łanach, będących ważną częścią tej gminy, trwa właśnie budowa parku handlowego N-Park, który rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie gęsto zamieszkiwanej okolicy, o wciąż nieustającym rozwoju budownictwa i wysokim natężeniu ruchu.

Przełom w rozwoju komercjalizacji?

Wszystkie te składowe świadczą o tym, że potrzebne będą obiekty handlowe, które zaspokoją potrzeby mieszkańców. N-Park będzie stanowił ważny przełom w rozwoju oferty handlowo-usługowej, tym bardziej, że wraz z jego budową, planowane są liczne udogodnienia dla mieszkańców – Nasz N-Park w Łanach powstaje przy wschodniej obwodnicy Wrocławia, niedaleko Ronda Ułańskiego – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji w Grupie Napollo - Aby ułatwić wszystkim klientom dojazd do parku handlowego, wraz z gminą podjęliśmy działania w celu uruchomienia dodatkowego przystanku komunikacji wewnątrzgminnej, który realizuje inwestor. Lokalizacja przystanku przy parku handlowym pozwoli wygodnie dojechać i wrócić po zakupach do domu mieszkańcom gminy. Co więcej, w drugim etapie rozbudowy inwestycji klienci N-Parku będą mogli skorzystać także z oferty Stacji Paliw Lotos i myjni samoobsługowej, a także usług gastronomicznych lokalu sieci KFC. W pobliżu N-Parku w niedługim czasie wyrośnie także nowe osiedle mieszkaniowe.