Biedronka zaprasza dzieci oraz dorosłych do Krainy Zabawek, w której znajdą się uwielbiane przez nich produkty od LEGO, Barbie, Psiego Patrolu, ELEFUN czy Hot Wheels. Dodatkowo od 5.12 do 7.12 przy zakupie 2 zabawek lub książek z kartą Moja Biedronka, klient otrzyma rabat 50 proc. na drugi tańszy produkt.

Już od wczoraj, 5 grudnia, w sklepach dostępna jest także szeroka oferta praktycznych i eleganckich propozycji od marki Puccini. Wśród nich znajdą się min. torebki oraz galanteria skórzana. Torebki damskie, wykonane z ekologicznej skóry oraz damskie i męskie portfele skórzane, męskie paski. Na mistrzów gotowania w sklepach czeka z kolei sprzęt do kuchni, taki jak zestaw sztućców oraz komplet garnków i patelni, w tym produkty marki Gerlach.

W sieci Biedronka dbamy o to, aby każdy z naszych klientów mógł znaleźć odpowiedni prezent dla swoich najbliższych. Wiemy, że znalezienie wymarzonego upominku często jest nie lada wyzwaniem. W naszej ofercie klienci mogą wybrać wiele interaktywnych, edukacyjnych i pobudzających wyobraźnię zabawek dla tych najmłodszych. Nie zabrakło również ofert dla dorosłych, którzy na pewno znajdą coś dla siebie, wybierając spośród wielu produktów do domu, elektroniki czy ubrań - mówi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka, odpowiedzialny za ofertę non food.