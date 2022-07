Biedronka sprząta Tatry czwarty raz

1 i 2 lipca, na tatrzańskich szlakach odbędzie się wielkie sprzątanie.

Wolontariusze i miłośnicy gór będą sprzątać Tatrzański Park Narodowy w ramach 11. edycji projektu Czyste Tatry

Partnerem sprzątania już po raz czwarty jest sieć Biedronka.

Każdego roku Tatrzański Park Narodowy odwiedza około 4 miliony turystów.

10 edycji akcji sprawiło, że 35 tys. wolontariuszy zebrało i zniosło z gór aż 6719 kg odpadów.

Dobry ślad – bo tak brzmi hasło tegorocznej, jedenastej już, edycji projektu Czyste Tatry, zostawi nie tylko tysiące wolontariuszy, ale również Biedronka, partner wydarzenia.

Dokładamy największych starań, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko i rekompensować go. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby edukować innych i aktywnie wspierać proekologiczne inicjatywy - Natalia Przybytkowska-Łasak, menedżer ds. Ochrony Środowiska w sieci Biedronka.

W ramach 11. edycji Czystych Tatr w Zakopanem, na Górnej Równi Krupowej, na dwa dni powstanie miasteczko edukacyjne, którego działalność połączona zostanie z wielkim sprzątaniem szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy plan wydarzenia znajduje się pod adresem: czystapolska.org.pl.

Wszyscy odwiedzający ekologiczne miasteczko edukacyjne towarzyszące projektowi, będą mieli okazję wejść do wnętrza prawdziwej śmieciarki. Miecia – to niezwykła śmieciarka z interaktywną wystawą w środku, która odkrywa tajemnice recyklingu plastikowych butelek. Najmłodsi będą mogli skorzystać z tarasu widokowego oraz zjeżdżalni. Zaraz po wydarzeniu Miecia ruszy w trasę nad polskie wybrzeże Bałtyku. Od 16 lipca Biedronka – partner akcji – zaprasza swoich klientów do spotkania z tą wyjątkową śmieciarką na parkingach sklepów Biedronka m.in. w Kołobrzegu, Łebie i Helu.