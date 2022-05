Biedronka szykuje się na lato. Sieć oferuje pracę z noclegiem i wyżywieniem

Biedronka właśnie otworzyła rekrutację pracowników sezonowych do sklepów zlokalizowanych nad morzem, w górach i w okolicy mazurskich jezior.









Autor: Tamara Marczewska

Dodano: 16 maj 2022 09:28

Dla pracowników sezonowych są umowy-zlecenia i stawki od 19,70 zł brutto za godzinę. Możliwość pracy w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych to w niektórych lokalizacjach oferta z noclegiem i wyżywieniem. Dla pracowników etatowych wyjazd do wakacyjnej pracy to biedronkowa delegacja.