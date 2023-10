Cały obiekt, którego otwarcie zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, 31 stycznia nastąpi otwarcie Sinsay, a 01 lutego pozostałych najemców. Na powierzchni 6800 mkw. zaoferuje okolicznym mieszkańcom kompleksową ofertę handlowo-usługową. Oprócz sklepu sieci Biedronka do dyspozycji klientów będą takie marki jak: Sinsay, CCC, Pepco, Dealz, Martes, Media Expert, Kaes, Orange, Tedi oraz KiK. W Rock Parku będzie można kupić produkty spożywcze, artykuły chemiczne, gospodarstwa domowego, tekstylne, sportowe, obuwie, zabawki oraz produkty drogeryjne i kosmetyczne.

Park handlowy w Przeworsku to odpowiedź na zakupowe potrzeby lokalnych mieszkańców, który charakteryzuje się kompleksową, ciekawą i zróżnicowaną ofertą handlowo-usługową. W procesie komercjalizacji każdego naszego parku szczególną uwagę zwracamy na wybór najemców, dlatego nie mogło w Rock Parku w Przeworsku zabraknąć sieci sklepów Biedronka , która cieszy się niesłabnącą sympatią wśród klientów. Otwarcie całego parku zaplanowane jest na miesiąc luty przyszłego roku, natomiast już od października tego roku klienci mogą robić zakupy we właśnie otwartej Biedronce - mówi Jakub Linka , Wiceprezes Zarządu RockCapital .

Na znajdującym się przed parkiem parkingiem docelowo oddanych zostanie dla klientów 170 miejsc postojowych. Znajdzie się na nim także stacja ładująca dla samochodów elektrycznych, która powstanie we współpracy z operatorem sieci ładowania pojazdów elektrycznych, firmą ChargeEuropa.

Rock Park w Przeworsku mieści się przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Dynowską, a jego lokalizacja została starannie zaplanowana. Łatwy dojazd to niewątpliwie - po dokładnie dobranych najemcach - kolejny atut tego nowoczesnego parku handlowego. To jedyny taki obiekt w okolicy, w którym mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy z szerokiej oferty produktów w dyskontowych cenach. Dzięki sąsiedztwu stacji kolejowej zakupy będą mogli zrobić w parku także niezmotoryzowani klienci sąsiadujących z Przeworskiem miejscowości.

Z wieloma sukcesami rozwijamy sieć naszych parków handlowych Rock Park w całej Polsce. Obiekt w Przeworsku to kolejne miejsce na mapie handlowej, w którym obecne będą renomowane sieci handlowe oferujące bogaty asortyment produktów w dyskontowych, niskich cenach. Od początku października do dyspozycji klientów jest sklep sieci Biedronka, a już na początku przyszłego roku zapraszamy na zakupy do pozostałych marketów - dodaje Jakub Linka.