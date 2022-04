Biedronka wchodzi w maj z sześcioma nowymi sklepami

Nowe placówki pojawią się w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Nowe sklepy mają mieć powierzchnię około 4 tys. mkw.

Nowe sklepy sieci Biedronka z okazji otwarcia przygotowały promocje.

Sklepy w formacie 3.0 wyróżniają się zastosowaniem najnowocześniejszych ekologicznych rozwiązań, w tym urządzeniami chłodniczymi wykorzystującymi przyjazny dla środowiska gaz naturalny CO2​​​​​ oraz oświetleniem LED. Nowe placówki zatrudnią łącznie ponad 100 pracowników i zajmują powierzchnię ok. 4 tys. mkw. Największy z nowych sklepów znajduje się w Łysomicach, jego sala sprzedaży wynosi 760 mkw.

Placówki w miejscowościach Garbatka Letnisko, Rakszawa, Łysomice, Kikół, Lubień Kujawski zostały wyposażone w ladę tradycyjną, przy której klienci mogą kupić mięsa, wędliny i sery na wagę. Co ważne, część tych produktów pochodzi od lokalnych dostawców. Przy ladzie tradycyjnej można poprosić o próżniowe zapakowanie danego produktu czy zmielenie mięsa.



- Sieć sklepów Biedronka nie zwalnia tempa. Kolejne otwarcia są prawdziwym powodem do dumy, wychodzimy bowiem naprzeciw potrzebom coraz większej ilości osób. Każdego dnia dokładamy wszelkich sił, aby klienci byli z nas zadowoleni i wracali na kolejne zakupy. Nadal obowiązuje nasza akcja „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”, która daje klientom gwarancję, że ceny ponad 150 najczęściej kupowanych produktów są najniższe na rynku. Dodatkowo Biedronka złożyła zapewnienie, że do końca czerwca ich ceny nie wzrosną - Marek Ryński, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci sklepów Biedronka

Na klientów nowo otwartych sklepów sieci Biedronka czekają promocje. Na klientów sklepu w Trzemesznie i Łysomicach czeka m.in. promocja na artykuły przemysłowe (w tym zabawki i tekstylia).

Klienci wybierający się przed majówką na zakupy do sklepów sieci Biedronka z pewnością docenią wygodne godziny funkcjonowania placówek. W dni poprzedzające weekend majowy prawie 2200 sklepów sieci Biedronka czynnych będzie do godziny 23 lub dłużej. Natomiast 3100 placówek czynnych będzie co najmniej do godziny 22. Godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie: biedronka.pl/sklepy.

Lista nowych sklepów sieci Biedronka:

Rakszawa, ul. Rakszawa 207

Kikół, ul. Rypińska 4A

Lubień Kujawski, ul. Narty 41

Łysomice, ul. Warszawska 40D

Garbatka Letnisko ul. Jana Kochanowskiego 6A

Trzemeszno, ul. Foluska 6B