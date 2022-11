Biedronka rozpoczyna kampanię świadomościową kierowaną do 80 tys. swoich pracowników. Jej celem jest uświadomienie, jak kluczowe jest oszczędzanie energii.

Zużycie energii przekłada się na emisję CO2 do atmosfery co wpływa na podwyższenie globalnej temperatury, dlatego też efektywne zużywanie energii jest dla sieci Biedronka priorytetem.

W sklepach sieci optymalizowane są właśnie narzędzia i metody odpowiedzialnego zużywania energii, co jest kolejnym etapem działań Biedronki w ramach odpowiedzialności społecznej i strategii zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe zalecenia oraz standardy efektywnego wykorzystania energii trafiające właśnie do kierowników sklepów w ramach programu oszczędzania energii to kolejny etap dbałości Biedronki o racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych.

Celem programu Biedronki jest optymalne wykorzystanie energii w sklepach. Stąd w ramach programu zostały zebrane obowiązujące wytyczne. Oświetlenie w sklepach sieci działa w godzinach pracy sklepów, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania będą działały w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia. Drzwi regałów chłodniczych i mroźni pozostają zamknięte, gdy nie są używane.



W dobie rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu oraz międzynarodowych inicjatyw oszczędzania energii stawiamy na energooszczędność i wdrażamy program efektywności energetycznej pod hasłem Dobra energia - oszczędzanie mamy w planie! Głównym założeniem programu jest racjonalne i efektywnie wykorzystanie energii, dzięki czemu nasze sklepy będą także bardziej przyjazne środowisku. Przygotowaliśmy dla pracowników wytyczne oraz dedykowane szkolenia, które określają konkretne zachowania, wskazówki oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronkach, a także wprowadziliśmy szereg technicznych optymalizacji. Warto wiedzieć, że zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5 proc. do 15 proc. rocznie - mówi Natalia Rompska-Żuk, menedżerka ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

Zalecenia dla kierowników sklepów to kolejny etap racjonalnego korzystania z energii przez Biedronkę. Już od wielu miesięcy we wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są o 45 proc. bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. W wyniku remontów sklepów w 2021 roku sieć zaoszczędziła 813 megawatów energii. Biedronka każdorazowo w czasie prac remontowych montuje także nowoczesne systemy BMS, których pracę można ustawić zgodnie z harmonogramem uwzględniającym godziny otwarcia sklepu i analizę zużycia mediów. Takie rozwiązanie pozwala na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi.

Polityka środowiskowa Biedronki jest nacechowana odpowiedzialną i aktywną postawą - już w 2019 r. sieć rozpoczęła instalacje pierwszych paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych przy sklepach. Obecnie posiada już 118 takich instalacji. Aktualnie panele fotowoltaiczne są montowane na dachach placówek. W planach jest rozwój fotowoltaiki i implementacja tego zielonego źródła energii do miksu energetycznego sieci. W czerwcu br. Biedronka zawarła umowę, w wyniku której do końca 2025 r. 2 tysiące sklepów zostanie wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a do końca br. zostanie zamontowane przynajmniej 500 nowych kompletnych instalacji. Średnio na każdym dachu umieszczonych zostanie 110 paneli.

