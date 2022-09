Biedronka wprowadza do sprzedaży produkty przeznaczone dla osób aktywnych fizycznie. Nowa linia produktów Biedronki Go Active to doskonałe uzupełnienie diety sportowców.

Ich skład odpowiada na często zwiększone zapotrzebowanie amatorów sportu na wybrane składniki odżywcze, ułatwia utrzymanie właściwego bilansu energetycznego, a dodatkowo zachwyca smakiem.

Nowa linia produktów Biedronki Go Active to doskonałe uzupełnienie diety dla biegaczy i chodziarzy, rowerzystów i rolkarzy, tenisistów i piłkarzy, o atletach z siłowni nie wspominając.

Go Active to nowa marka Biedronki, która powstała z myślą o osobach aktywnych fizycznie, poszukujących produktów, które m.in. przyspieszą regenerację po wysiłku i przygotują organizm na kolejny trening. Celem linii będzie wspieranie osób prowadzących aktywny tryb życia poprzez rozwój produktów m.in. proteinowych, stanowiących źródło witamin i składników mineralnych wspomagających metabolizm energetyczny oraz będących skoncentrowanym źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów, szczególnie ważnych przy długotrwałym wysiłku fizycznym.



Markę będą tworzyć produkty z różnych kategorii: napojów, nabiału, produktów śniadaniowych i dań obiadowych czy przekąsek - m.in. z wysoką zawartością białka, z witaminami i ze składnikami mineralnymi bardzo istotnymi w diecie osób uprawiających sport - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej sieci Biedronka.

Tworząc wymagania produktowe dla linii Go Active, sieć Biedronka opierała się na rekomendacjach ekspertów w zakresie żywienia w sporcie oraz na opiniach konsumentów co do oczekiwań smakowych czy tekstury produktów. W skład linii wejdą m. in.: jogurty, owsianki, musli, wody i napoje witaminowe, desery i batony, żelki, kremy i wafle a także dania obiadowe, w tym gotowe. Jako pierwsze w sklepach Biedronki zadebiutowały batony proteinowe Go Active, których smaku i właściwości odżywczych klienci już mogą próbować.

To kolejna linia produktów przeznaczonych dla klientów sieci Biedronka o specjalnych potrzebach lub preferencjach żywieniowych. Oprócz Go Active, Biedronka nadal rozwija linie Go Vege oraz Go Bio. Pierwsza jest dedykowana osobom unikającym składników pochodzenia zwierzęcego, druga zaś – kierowana do osób, które chcą budować dietę na bazie produktów ekologicznych.

Jednym z filarów strategii zrównoważonego rozwoju Biedronki jest promowanie zdrowych nawyków i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, którą sieć realizuje poprzez rozwój dedykowanego asortymentu, oznakowanie produktów symbolami „Wybiegaj to” oraz szeroką edukacją żywieniową.

