Biedronka z remedium na inflację dla swoich klientów

Ponad 382 miliony złotych zaoszczędzili klienci Biedronki dzięki voucherom wykorzystanym w akcjach promocyjnych organizowanych w sklepach sieci od 2020 roku.

Ta kwota może się znacznie zwiększyć, bo właśnie ruszyła kolejna promocja, w której przy zakupach za min. 99 zł klienci otrzymują voucher o wartości 15 zł – z kartą Moja Biedronka.

Akcja potrwa do 6 sierpnia br.

W ramach akcji promocyjnej, z której można skorzystać raz dziennie, przy zakupach na jednym paragonie za kwotę minimum 99 zł, klient otrzyma jednorazowy voucher o wartości 15 zł do wykorzystania na kolejne zakupy. Voucher można wykorzystać w ciągu dwóch dni handlowych podczas jednorazowej transakcji za min. 99 zł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Sieć Biedronka oferuje wiele akcji promocyjnych, które pozwalają naszym klientom na realne oszczędności. Najnowsza akcja z voucherem, to kolejny sposób na walkę z inflacją, dzięki czemu nasi klienci będą mogli włożyć do koszyka więcej produktów w trakcie codziennych zakupów - Grzegorz Pytko, Dyrektor Handlowy w sieci Biedronka.

Z zakupów uprawniających do wykorzystania vouchera wyłączone są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

Kartą Moja Biedronka posługuje się obecnie ponad 12 mln Polaków. Do tej pory, od 2020 roku w wyniku akcji promocyjnych w oparciu o vouchery, klientom sieci Biedronka udało się zaoszczędzić ponad 382 mln złotych.