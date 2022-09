Biedronkowe Bystrzaki obniżają ceny o wartość inflacji

Dzięki trzeciej Tygodniowej Misji Oszczędzania startującej w Biedronce od poniedziałku, 12 września, klienci będą mogli zaoszczędzić kupując wybrane produkty w cenie pomniejszonej co najmniej o wartość rocznej inflacji na żywność i napoje.

Bohaterowie Gangu Bystrzaków pomagają Polakom oszczędzać i zdobywać nagrody poprzez Tygodniowe Misje Oszczędzania oraz w ramach Wirtualnego Portfela.

Obowiązująca od poniedziałku, 12.09 do soboty 17.09, Tygodniowa Misja Oszczędzania w Biedronce, pod nazwą „Kupuj taniej o wartość inflacji” pozwala na realizację oszczędności przy zakupie wybranych produktów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka. W tym tygodniu Świnka Skarbonita, której supermocą jest cena, szczególnie poleca oszczędzać na wędlinach. Pies Dżi-Pi-Es poleca natomiast suchą karmę dla psów.

Za zebrane oszczędności w ramach zakupu ponad 170 produktów biorących udział w Tygodniowych Misjach klienci otrzymują naklejki, które po uzbieraniu odpowiedniej liczby można wymienić na książki lub maskotki bohaterów akcji „Gang Bystrzaków”.



W ramach aktualnej Tygodniowej Misji klienci mogą oszczędzać jeszcze skuteczniej w trakcie codziennych zakupów. Szeroki wachlarz produktów objętych promocjami z pewnością ucieszy wszystkich, którzy chcą nabyć więcej produktów, a jednocześnie skorzystać z możliwości oferowanych przez akcję lojalnościową.



W ramach oszczędności realizowanych w Wirtualnym Portfelu, w tym tygodniu oferowane są produkty wybranych marek. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków. Wysokość zaoszczędzonej kwoty można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.



Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, który w tym roku nie będzie możliwy do kupienia, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” wystarczy ich tylko 15.



Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy od 26.09.2022 do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

