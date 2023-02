Spółka Esotiq & Henderson S.A. osiągnęła w styczniu 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 20,5 mln zł. To wzrost o ok. 20 proc. od przychodów uzyskanych w styczniu 2022 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2023 r. wyniosły około 4,5 mln zł i były wyższe o około 15 proc. rok do roku. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej w styczniu 2023 r. wyniosła około 64 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2023 r. wynosiła 18 054 mkw. i była mniejsza o około 4 proc. niż rok wcześniej.

