Bielsko-Biała z nowym Netto w formule 3.0

Bogata oferta BIO, szeroki asortyment owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także rozbudowana strefa TO GO oferująca dania gotowe do spożycia to znaki rozpoznawcze Netto 3.0 – flagowego formatu sieci handlowej.

– Nowy sklep w Bielsku-Białej to już druga nasza placówka w tym mieście i kolejny sklep Netto otwarty w tym roku – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Cieszymy się, że wraz z rozwojem sieci Netto coraz więcej osób ma dostęp do naszej wyjątkowej oferty, w której główny nacisk kładziemy na szeroki asortyment wysokiej jakości produktów w najlepszych cenach, ale też komfortowe zakupy w przyjaznej atmosferze i wyjątkowe doświadczenie zakupowe. Wierzymy, że zaproponowany przez nas format Netto 3.0 nie tylko podąża za najnowszymi trendami, ale także wyznacza kolejne i stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych klientów.



Nowy sklep Netto w Bielsku-Białej zlokalizowany jest przy ulicy Karola Krausa 48.