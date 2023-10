Bijou Brigitte powróciło do Galerii Dominikańskiej. W nowym sklepie czekają kolczyki, bransoletki i apaszki.

Biżuteria wraca do Galerii Dominikańskiej.

Bijou Brigitte oferuje biżuterię i dodatki.

Różowe i nowe wnętrze Bijou Brigitte już jest dostępne w Galerii Dominikańskiej. Odnowiony salon ma swoim klientom do zaoferowania kolczyki, bransoletki, apaszki i karty podarunkowe.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której właścicielem jest Atrium European Real Estate Limited, to jedno z największych centrów handlowych w regionie. Oprócz nowych najemców, w galerii znajdują się sklepy takie jak Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar, które oferują szeroki wybór produktów dla klientów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl