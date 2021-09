BioBazar powraca w wielkim stylu do Fabryki Norblina

Pierwszy BioBazar odbył się tutaj 27 listopada 2010 roku.

Za namową Agnieszki Saternus i Kingi Nowakowskiej, założycielek BioBazaru, 30 rolników i producentów żywności ekologicznej pojawiło się ze swoimi produktami w starych halach Fabryki Norblina.

Jak się okazało, mieszkańcy Warszawy od razu pokochali tych ludzi, to miejsce i co ważne, ideę wybierania certyfikowanej żywności ekologicznej od sprawdzonych dostawców.

Po 7 latach działania przy Żelaznej, na czas rewitalizacji Fabryki Norblina, BioBazar przeniósł się na Mokotów. W tej tymczasowej lokalizacji działał z sukcesem przez 4 lata. )

BioBazar powraca - będzie zlokalizowany w starych murach jednej z zabytkowych hal, ale w całkiem nowej odsłonie zrewitalizowanej Fabryki Norblina.

- Oryginalnie była to hala ciągarni drugiej. Powstała w latach 20. Na terenie hali znajduje się płyta czołowa pieca żarowego w swoim oryginalnym położeniu oraz platforma transportowo-chłodnicza – wyjaśnia Artur Setniewski z Muzeum Fabryki Norblina.

- Zamiast 3 dni w tygodniu BioBazar będzie działał 5 dni, od wtorku do soboty, co niewątpliwie ułatwi zakupy naszym klientom. A piekarnia i kawiarnia będą działać już od poniedziałku – mówi dyrektorka zarządzająca BioBazaru Agnieszka Saternus.

Rusza też na dużo szerszą skalę opcja zakupów z dostawą do domu lub biura albo z odbiorem własnym. BioBazar wraca również do cyklicznych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dla dorosłych – a będą one naprawdę nietuzinkowe, bo realizowane we współpracy z kawiarnią Triki Tashka/Wydawnictwem Tashka. A już niebawem planuje premierę autorskiego BistroBaru, w którym dania będą przygotowywane wyłącznie z produktów pochodzących z BioBazaru, kuchnia będzie sezonowa, zgodna z filozofią less waste i w myśl hasła „dla zdrowia, dla planety”.

Szefem kuchni będzie znany już ze wspólnych projektów z BioBazarem Michał Toczyłowski.