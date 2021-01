BioBazar wraca do Fabryki Norblina na 10-lecie powstania

BioBazar działa od 27 listopada 2010 r. Po powrocie do macierzystej siedziby w nowej odsłonie będzie jednym z pierwszych najemców, który już w drugiej połowie 2021 r. zainauguruje działalność zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Obecnie targ funkcjonuje tymczasowo na Mokotowie, przy ul. Wołoskiej 3. W modernizowanym przez Grupę Capital Park kompleksie na warszawskiej Woli, zajmie halę pełniącą dawniej funkcję fabrycznej rurowni i ciągarni - zlokalizowaną w zachodniej części działki, bezpośrednio od strony ul. Łuckiej. BioBazar to pierwszy w Polsce targ, który oferuje ekologiczną żywność oraz naturalne kosmetyki czy środki czystości. 80 proc. asortymentu to produkty certyfikowane, pozostałych 20 proc. to towar niepodlegający certyfikacji, m.in. dziko rosnące grzyby i zioła czy ryby pochodzące z dzikich łowisk. Koncept współtworzy ponad 100 wystawców, z których wielu jest związanych z BioBazarem od samego początku. Do współpracy zgłaszają się także kolejni dostawcy i producenci. Targ systematycznie zyskuje też kolejnych klientów – tygodniowo zakupy robi tu ok. 5 tys. osób. Po ponownej przeprowadzce do Fabryki Norblina pojawią się również kolejne niespodzianki.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani, że po kilku latach wracamy do swojej pierwotnej lokalizacji w zupełnie nowej odsłonie. Okrągłych 10 lat naszej działalności zobowiązuje – zatem szykujemy dla naszych klientów jeszcze więcej atrakcji. Zupełnie odmieniony koncept stoisk, które ułatwią i uatrakcyjnią ekspozycję produktów, więcej przestrzeni – to tylko początek zmian. Pojawią się nowi wystawcy, m.in. oferujący produkty kuchni z różnych stron świata. Działać będzie koncept, w którym kucharze korzystać będą z sezonowych produktów z BioBazaru, pojawi się również więcej opcji jedzenia na miejscu czy na wynos. Do dyspozycji gości będzie także kawiarnia prowadzona przez naszego wieloletniego wystawcę czy piekarnia, która zaproponuje pieczywo wypiekane na miejscu – wylicza Joanna Żuchlińska, Marketing Manager BioBazaru.