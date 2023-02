Odwiedzający Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec mogą korzystać z bezpłatnego biura coworkingowego.

W wygodnej przestrzeni zaaranżowanej w jednym z lokali galerii handlowej można korzystać z miejsc do pracy czy spotkać się w małej grupie.

W wykonywaniu zadań pomoże dostęp do bezprzewodowego internetu.

Miejsce jest czynne w godzinach pracy galerii handlowej.

Biuro coworkingowe w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec powstało z myślą o mikroprzedsiębiorcach, freelancerach, a także wszystkich, którzy potrzebują spokojnego miejsca do pracy. W przestronnej przestrzeni znalazły się stoły różnej wielkości – mniejsze do wykonywania w skupieniu swoich działań oraz większe – przy których może pracować jednocześnie mała grupa osób. W pomieszczeniu są zainstalowane liczne gniazda elektryczne, przydatne podczas pracy na komputerze. Można również korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu.

Biuro coworkingowe.

Do biura coworkingowego w naszym centrum handlowym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z własnego komputera, aby pracować lub załatwić pilne sprawy. Znajdą tu przestrzeń dla siebie z wygodnymi stołami i krzesłami – mówi Aleksandra Kolarz, menedżer marketingu Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec.

W biurze coworkingowym można znaleźć również regał z książkami. Można uzupełniać go przeczytanymi tytułami przyniesionymi z domu i wymienić je na te, które się na nim znajdują. W ten sposób puszczamy książkę w obieg i dajemy możliwość przeczytania jej innym osobom. Sami też korzystamy na tej wymianie – zyskujemy nowe książki do naszej biblioteczki.

Miejsce do pracy w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec jest dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 9:30 do 20:00. Można je znaleźć w pasażu centrum handlowego obok salonu Rossmann.

Miejsce do pracy w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec.

Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec jest chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Zagłębia miejscem zakupów, gdzie znajdują ofertę modową dla całej rodziny, produkty do wyposażenia domu czy różnorodne usługi. Właścicielem obiektu jest Ceetrus Polska, a za zarządzanie obiektem, kształtowanie oferty i współpracę z najemcami odpowiada zespół Nhood Polska.

